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"Жесткий, суровый человек": Киркоров сделал откровенное признание о браке с Пугачевой

23.12.2018 01:55 — Разное | UDF  
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Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Певец рассказал о супружеской жизни с Примадонной в документальном фильме "Цвет настроения". Оказывается, Киркоров многому научился у Аллы Борисовны.

Филипп Киркоров сделал несколько откровенных признаний по поводу супружеских лет жизни в браке с Аллой Пугачевой. Подробностями он поделился в документальном фильме о его жизни "Цвет настроения", пишет "КП".

Так, поп-король признался, что многое с Аллой пробовал впервые – суши и салат "Цезарь", побывал в ресторане "Метрополь". Киркоров также отметил, что несмотря на то, что уже был звездой, все равно "многое перенимал у Аллы".

"На сцене она "люби меня", а в жизни– жесткий суровый человек с очень серьезными принципами. Это, быть может, и делает ее такой великой не только на сцене, но и в жизни. В этом секрет притяжения ее личности", – считает Киркоров.

Он добавил, что на его памяти появлялись Агузарова, Аллегрова, Земфира, тут же говорили: "Это Новая Пугачева!". Но сколько бы их ни было, Пугачева "была, есть и будет".

Кроме того, Киркоров прокомментировал слухи в западной прессе о нем. По словам певца, многие, особенно на Украине, действительно считают его "агентом Кремля". Заявление было сделано в эфире передачи "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.

Киркоров признался, что испытывает гордость по поводу такого "звания". Тему о том, как воспринимают короля российской эстрады во время гастролей затронул ведущий передачи Вадим Такменев.

"Для меня большая честь быть "агентом Кремля", потому что я всегда назывался звездой кремлевской в прямом и переносном смысле", – высказался артист.

Как ранее писали "Дни.ру", эстрадный певец рассказал о мечте попробовать себя в амплуа актера и сыграть Гамлета. Но режиссеры Никита Михалков и Федор Бондарчук внесли на этот счет суровый приговор – по их словам, из Киркорова никогда не выйдет актера, поскольку все равно "будут торчать уши" поп-короля.

 
 
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Певец рассказал о супружеской жизни с Примадонной в документальном фильме "Цвет настроения".
 
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