"Жесткий, суровый человек": Киркоров сделал откровенное признание о браке с Пугачевой



Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com

сделал несколько откровенных признаний по поводу супружеских лет жизни в браке с Аллой Пугачевой. Подробностями он поделился в документальном фильме о его жизни "Цвет настроения", пишет "КП".Так, поп-король признался, что многое с Аллой пробовал впервые – суши и салат "Цезарь", побывал в ресторане "Метрополь". Киркоров также отметил, что несмотря на то, что уже был звездой, все равно– считает Киркоров.Он добавил, что на его памяти появлялись Агузарова, Аллегрова, Земфира, тут же говорили:Но сколько бы их ни было, ПугачеваКроме того, Киркоров прокомментировал слухи в западной прессе о нем. По словам певца, многие, особенно на Украине, действительно считают его "агентом Кремля". Заявление было сделано в эфире передачи "Центральное телевидение" на телеканале НТВ.Киркоров признался, что испытывает гордость по поводу такого "звания". Тему о том, как воспринимают короля российской эстрады во время гастролей затронул ведущий передачи– высказался артист.Как ранее писали "Дни.ру", эстрадный певец рассказал о мечте попробовать себя в амплуа актера и сыграть Гамлета. Но режиссерывнесли на этот счет суровый приговор – по их словам, из Киркорова никогда не выйдет актера, поскольку все равнопоп-короля.