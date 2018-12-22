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СК: горняки в горящей шахте в Соликамске погибли
Фото: youtube.com
Следственный комитет полагает, что девять сотрудников подрядной организации, выполнявшей работы на загоревшейся шахте "Уралкалия" в Соликамске, погибли. Это следует из квалификации возбужденного уголовного дела.
По факту ЧП в шахте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ. Это статья о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть двух и более человек.
"Имелись достаточные основания полагать, что находящиеся в зоне задымления люди погибли", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК России по Пермскому краю.
О задымлении в шахте стало известно во второй половине дня (по местному времени) в субботу. В "Уралкалии" опровергли предположения о горении метана. В МЧС также заявили, что взрыва газа не было. Ряд СМИ сообщали, что именно вспышка метана привела к возгоранию монтажной пены в забое.
Около половины шахтеров, находившихся на тот момент на участке, сумели подняться на поверхность, при этом девять человек остались под землей. Как сообщали спасатели, установить с ними связь и добраться до них не удавалось с начала спасательных работ. Было предпринято пять попыток спуститься вниз.
Сообщалось, что шансы вывести людей живыми оставались, так как при каждом работнике имеются "средства индивидуального спасения", в том числе баллон с кислородом.
Известно, что под землей оказались сотрудники компании-подрядчика из Башкирии ФГУП "УС-30". СМИ называли предварительный список имен шахтеров.
В Соликамске открыта телефонная горячая линия: 8-3425370697.
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Возбуждено уголовное дело о смерти двух и более человек.
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