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Трамп задумал уволить главу ФРС из-за обвала фондового рынка
Дональд Трамп
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На заседании 19 декабря ФРС в четвертый раз с начала год подняла ставку федеральных фондов (до 2,25-2,5% годовых) и предупредила о планах сделать это еще дважды в следующем году.
И хотя планы ФРС смягчились (изначально планировалось 3 повышения на будущий год), итоги заседания сдетонировали американский фондовый рынок, покончив с хрупким равновесием, которое он пытался удержать после двух месяцев потерь.
Вместо традиционного рождественского ралли на Нью-Йорскую биржу пришел худший декабрь с 1930х годов. Фронтальное падение, затронувшем почти все сектора: с начала октября нефтегазовые акции подешевели на 31,5%, промышленные - на 19,5%, технологические - на 18%, ритейлеры товаров первичного потребления - на 8%.
Трамп и раньше критиковал ФРС: в августе он назвал повышение ставок «безумием», в октябре - «глупостью», а в декабре призвал остановить программу сжатия денежной массы (сокращения баланса), которую назвал «чушью».
Но последние дни его недовольство усилилось, и он регулярно говорит о возможности сменить главу центробанка, рассказали источники Bloomberg.
По их словам, советники отговаривают Трампа, называя такое решение «катастрофическим» и разрушающим доверие к независимости ФРС.
Они надеются, что Трамп успокоится за праздники.
ФРС продолжит операции по сокращению баланса, изымая из системы по 50 млрд долларов в месяц, посколько видит риски перегрева экономики, объяснил ужесточение на пресс-конференции в среду глава ФРС Джером Пауэлл.
«ФРС не интересуют котировки рынка как таковые», - заявил спустя день Билл Дадли - глава Федерального резервного банка Нью Йорка и «второй человек» в ФРС.
Согласно закону о Федеральном резерве, президент США вносит кандидатуру на посту главы ФРС в конгресс, который вправе утвердить или отклонить ее.
Но может ли Трамп уволить председателя Федрезерва - неясно, отмечают источники Bloomberg: в американской истории таких прецедентов не было, а законодательство допускает двойные толкования.
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Обвал на рынке акций США, спаливший 4 триллиона долларов, или 15% капитализации за три месяца, вывел из себя президента Дональда Трампа.
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