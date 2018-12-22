ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп задумал уволить главу ФРС из-за обвала фондового рынка

23.12.2018 01:36 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Дональд Трамп
Обвал на рынке акций США, спаливший 4 триллиона долларов, или 15% капитализации за три месяца, вывел из себя президента Дональда Трампа.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника, Дональд Трамп рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который вопреки критике президента продолжает повышать процентные ставки и сокращать денежную массу.

На заседании 19 декабря ФРС в четвертый раз с начала год подняла ставку федеральных фондов (до 2,25-2,5% годовых) и предупредила о планах сделать это еще дважды в следующем году.

И хотя планы ФРС смягчились (изначально планировалось 3 повышения на будущий год), итоги заседания сдетонировали американский фондовый рынок, покончив с хрупким равновесием, которое он пытался удержать после двух месяцев потерь.

Вместо традиционного рождественского ралли на Нью-Йорскую биржу пришел худший декабрь с 1930х годов. Фронтальное падение, затронувшем почти все сектора: с начала октября нефтегазовые акции подешевели на 31,5%, промышленные - на 19,5%, технологические - на 18%, ритейлеры товаров первичного потребления - на 8%.

Трамп и раньше критиковал ФРС: в августе он назвал повышение ставок «безумием», в октябре - «глупостью», а в декабре призвал остановить программу сжатия денежной массы (сокращения баланса), которую назвал «чушью».

Но последние дни его недовольство усилилось, и он регулярно говорит о возможности сменить главу центробанка, рассказали источники Bloomberg.

По их словам, советники отговаривают Трампа, называя такое решение «катастрофическим» и разрушающим доверие к независимости ФРС.

Они надеются, что Трамп успокоится за праздники.

ФРС продолжит операции по сокращению баланса, изымая из системы по 50 млрд долларов в месяц, посколько видит риски перегрева экономики, объяснил ужесточение на пресс-конференции в среду глава ФРС Джером Пауэлл.

«ФРС не интересуют котировки рынка как таковые», - заявил спустя день Билл Дадли - глава Федерального резервного банка Нью Йорка и «второй человек» в ФРС.

Согласно закону о Федеральном резерве, президент США вносит кандидатуру на посту главы ФРС в конгресс, который вправе утвердить или отклонить ее.   

Но может ли Трамп уволить председателя Федрезерва - неясно, отмечают источники Bloomberg: в американской истории таких прецедентов не было, а законодательство допускает двойные толкования.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвал на рынке акций США, спаливший 4 триллиона долларов, или 15% капитализации за три месяца, вывел из себя президента Дональда Трампа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый удар по Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.12.2018
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика