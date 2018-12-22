Трамп задумал уволить главу ФРС из-за обвала фондового рынка



Дональд Трамп

Как сообщаетсо ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника,рассматривает возможность увольнения главы Федеральной резервной системы, который вопреки критике президента продолжает повышать процентные ставки и сокращать денежную массу.На заседании 19 декабря ФРС в четвертый раз с начала год подняла ставку федеральных фондов (до 2,25-2,5% годовых) и предупредила о планах сделать это еще дважды в следующем году.И хотя планы ФРС смягчились (изначально планировалось 3 повышения на будущий год), итоги заседания сдетонировали американский фондовый рынок, покончив с хрупким равновесием, которое он пытался удержать после двух месяцев потерь.Вместо традиционного рождественского ралли на Нью-Йорскую биржу пришел худший декабрь с 1930х годов. Фронтальное падение, затронувшем почти все сектора: с начала октября нефтегазовые акции подешевели на 31,5%, промышленные - на 19,5%, технологические - на 18%, ритейлеры товаров первичного потребления - на 8%.Трамп и раньше критиковал ФРС: в августе он назвал повышение ставок «безумием», в октябре - «глупостью», а в декабре призвал остановить программу сжатия денежной массы (сокращения баланса), которую назвал «чушью».Но последние дни его недовольство усилилось, и он регулярно говорит о возможности сменить главу центробанка, рассказали источники Bloomberg.По их словам, советники отговаривают Трампа, называя такое решение «катастрофическим» и разрушающим доверие к независимости ФРС.Они надеются, что Трамп успокоится за праздники.ФРС продолжит операции по сокращению баланса, изымая из системы по 50 млрд долларов в месяц, посколько видит риски перегрева экономики, объяснил ужесточение на пресс-конференции в среду глава ФРС Джером Пауэлл.- заявил спустя день- глава Федерального резервного банка Нью Йорка и «второй человек» в ФРС.Согласно закону о Федеральном резерве, президент США вносит кандидатуру на посту главы ФРС в конгресс, который вправе утвердить или отклонить ее.Но может ли Трамп уволить председателя Федрезерва - неясно, отмечают источники Bloomberg: в американской истории таких прецедентов не было, а законодательство допускает двойные толкования.