Новый удар по Лукашенко?

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Минфин РФ допускает появление единой цифровой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2020-2021 гг. Об этом сообщил журналистам замглавы МинфинаПроект единой цифровой валюты ЕАЭС станет аналогом ЭКЮ, который использовался в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах.- сообщил Моисеев..По его словам, идею поддерживают не только страны - участники ЕАЭС, но и другие государства, которые являются крупными торговыми партнерами стран союза.Более того, замглавы Минфина считает, что ввод подобной цифровой валюты неизбежен, особенно в условиях экономических санкций со стороны США.- добавил он.Также Моисеев сообщил, что реализовываться данный проект цифровой валюты будет, скорее всего, без использовании технологии блокчейн.