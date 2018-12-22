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Новый удар по Лукашенко?

23.12.2018 01:32 — Разное | UDF  
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Минфин России анонсировал запуск единой валюты Евразийского экономического союза.

Минфин РФ допускает появление единой цифровой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2020-2021 гг. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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Проект единой цифровой валюты ЕАЭС станет аналогом ЭКЮ, который использовался в европейской валютной системе ЕЭС и ЕС в 1979-1998 годах.

«Поскольку у нас пять членов в ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения - прим. ТАСС), соответственно, переговоры как минимум займут весь 2019 год, и, наверное, ввод будет в 2020-2021 гг.», - сообщил Моисеев..

По его словам, идею поддерживают не только страны - участники ЕАЭС, но и другие государства, которые являются крупными торговыми партнерами стран союза.

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Более того, замглавы Минфина считает, что ввод подобной цифровой валюты неизбежен, особенно в условиях экономических санкций со стороны США.

«Неизбежно надо двигаться в этом направлении, потому что сложности в расчетах нарастают. Количество организаций, которые находятся под санкциями, тоже нарастает. Мы слышим обещания, что сейчас еще введут санкции. Соответственно, мы должны реагировать на это путем создания надежных систем международных расчетов, которые не завязаны на американским долларе», - добавил он.

Также Моисеев сообщил, что реализовываться данный проект цифровой валюты будет, скорее всего, без использовании технологии блокчейн.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Минфин России анонсировал запуск единой валюты Евразийского экономического союза.
 
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