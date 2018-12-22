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"Что происходит?" На почте у минчанки не приняли посылку в Украину

23.12.2018 01:28 — Разное | UDF  
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Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Читатели сообщают, что в субботу днем не могли отправить письма и посылки в Украину. Конверты и коробки на почте не принимали. «Говорили, пришел какой-то приказ», — рассказывает минчанка Анна. Как стало известно TUT.BY, ближе к вечеру ситуация исправилась.

По словам девушки, в субботу днем она пришла в почтовое отделение № 40 по улице Леонида Беды. Хотела купить два конверта, чтобы отправить поздравительные открытки в Украину.

— Оператор предупредила, что сделать этого я не смогу, — вспоминает Анна. — Якобы им пришел какой-то приказ не принимать почтовые отправления в Украину. С чем это связано, не объяснили. Только сказали, что корреспонденцию, которую получили от клиентов для Украины вчера, им теперь тоже придется вернуть отправителям.

С похожей ситуацией столкнулась еще одна наша читательница из Минска — Ирина.

— Хотела отправить новогоднюю посылку в Киев, но на почте ее не приняли, — написала девушка. — Сослались на какое-то внутреннее распоряжение о запрете к приему любой корреспонденции в Украину. Что происходит?

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Белпочты» не удалось. В справке TUT.BY сообщили: «С 21 декабря, по сообщению Украины, прием почтовых отправлений не осуществляется». Однако ближе к вечеру ситуация исправилась.

— Было сообщение от почты Украины, что они не принимают от нас письма и посылки, — около пяти вечера пояснили нам в сall-центре. — Но буквально 10 минут назад поступила информация: Украина возобновила прием сообщений. Теперь и письма, и посылки можно отправлять.

 
Теги: Минск
 
 
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Читатели сообщают, что в субботу днем не могли отправить письма и посылки в Украину.
 
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