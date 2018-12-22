Депутат Госдумы попала в московскую пробку и взбесилась

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Она обратилась к ГИБДД, указав соответствующий хештег.— написалаСервис «Яндекс.Пробки» на 14:50 оценивает пробки на столичных дорогах в семь баллов. По его прогнозу, к 17:00 они достигнут девяти баллов.Аналогичная ситуация складывается в городе начиная с 17 декабря, ее объясняют близостью Нового года.