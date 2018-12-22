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Курс доллара: спекулянты вынесли приговор
Фото: ZUMA / TASS
Индекс доллара вырос на 0,79% до 97,036. Курс рубля также усилил в конце недели падение к доллару на фоне возобновления нефтяного пике. Курс рубля по отношению к доллару за неделю подешевел на 3% и вновь вернулся к уровню 69. Российская валюта за 5 торговых дней также снизилась к евро на 4% и закрыла пятничные торги котировкой 78,32 за европейскую валюту.
При этом, как сообщает, Рейтер спекулянты продолжили наращивать ставки на рост курса доллара. Чистая длинная долларовая позиция за неделю, закончившуюся 18 декабря, составила 29,72 млрд долларов против 28,48 млрд долларов на предыдущей неделе.
Чистая позиция в долларах сохраняется с июня этого года. Она выросла до почти двухлетнего максимума - 31,12 млрд долларов в начале декабря.
Курс доллара сильно упал на этой неделе после того, как ФРС сигнализировала о снижении количества повышения процентных ставок в течение следующих двух лет и выразил осторожность в отношении экономических перспектив США. Однако в пятницу отыграл большую часть потерь недели.
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Курс доллара перешел к сильному росту.
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