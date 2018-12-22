ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России учатся вызывать эрекцию электричеством

23.12.2018 01:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Reuters
Российский предприниматель Борис Александров =68.ARAdPN5OFyAC9sDRr8uJMgM0xP6-R90CpuOE9xV5lsHemhn30lGOCQDldpUJeBW8GAaf35oZ2xaZ5Hejwn3r8K6ZycWL-Ndz3RQVV_jyYZ2ac9n7k6d9VbXl6Ulp38KHRjWyZUPrlDDSJ9PI6sU99g57xAqNnSg0Q2HG7DeKPVScy_-3qSHhWAi6PD1qYWUFYWcdoWzAmMCxGt6XXXgDsGPxtkdRnuaXgL_rzDmp45_lg6kxxAYSIlOeEZO3qxuIsJ5is33iWOeuWSYvdm39zJW_xktz3RSW0R5kwQb6M4k66w&__tn__=-R]рассказал о новом проекте, связанном с мужским здоровьем. В экспериментах с обезьянами группа ученых смогла вызвать эрекцию по нажатию кнопки. Возможно, эта технология сможет помочь людям с эректильной дисфункцией.

Борис Александров — создатель производителя сырков «Б.Ю. Александров» и других компаний, в том числе «Клиники доктора Александрова», пишет vc.ru.

По словам предпринимателя, около 20 ученых в 2017—2018 годах экспериментировали на обезьянах в адлерском питомнике под руководством специалистов из НИИ медицинской приматологии.

В результате они научились вызывать эрекцию путем электростимуляции кавернозного и полового нерва обезьяны малыми токами.

«Это первое успешное исследование такого рода во всём мире. Японские, американские и швейцарские ученые-урологи были удивлены, что оно проведено именно у нас, в России. И я испытываю за страну большую гордость, — пишет Александров. — Мы ставим на нервы специальные электроды, и в любой момент можем добиться эрекции у животного, просто нажав кнопку на пульте».

В России учатся вызывать эрекцию электричеством

Фото: Борис Александров / facebook.com

Возможно, результаты получится применить в борьбе с эректильной дисфункцией у людей.

«Совместно с НИИ урологии Минздрава России мы начали пробовать эту безопасную методику на людях, у которых проходит плановая операция по удалению простаты. Цель — сохранить половую функцию после операции. Первые результаты обнадеживают», — пишет Александров.

Исследователь не предоставил научную публикацию (обычно научные исследования представляют именно так). Зато Александров опубликовал видео с демонстрацией работы системы на обезьянах.

Исследования в этой области проходят и в других странах. В США в мае 2018 года была опубликована научная работа об эффекте функциональной электростимуляции при эректильной дисфункции.

Участники проходили терапию функциональной электростимуляцией на частоте 50 Гц, каждый импульс длился 500 микросекунд. Интенсивность стимулов была ниже моторного порога, то есть они по отдельности не вызывали никаких моторных ответов. В общей сложности терапия длилась четыре недели — по две 15-минутные сессии в неделю.

Исследователи пришли к выводу, что функциональная электростимуляция может быть полезным вариантом лечения эректильной дисфункции, когда ее причина связана с дегенерацией кавернозных гладких мышц. Такая терапия может повысить качество жизни у мужчин с эректильной дисфункцией.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский предприниматель Борис Александров рассказал о новом проекте, связанном с мужским здоровьем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым уготован громкий успех в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.12.2018
Новости Волковыска
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика