Просто сравните: сколько внимания Лукашенко уделяет спорту, а сколько всему остальному



Фото: president.gov.by

Что волнует Лукашенко больше всего?

Фото: president.gov.by

А как же сельское хозяйство?

Фото: president.gov.by

Путин устал от Лукашенко?

Фото: president.gov.by

С какими белорусскими чиновниками Лукашенко встречался чаще всего?

В каком районе Лукашенко бывал с официальными визитами чаще всего?

проанализировал совещания, встречи и поездки руководителя Беларуси в 2018 году – получилась занимательная статистика.Если опираться на статистику совещаний и встреч, то ответ на этот вопрос будет довольно странным. В центре внимания Александра Лукашенко была, например, вовсе не белорусская энергетика (БелАЭС), не строительная отрасль и даже не здравоохранение – каждой из этих сфер он посвятил по одному совещанию.А теперь оцените интерес Лукашенко к спорту.Два масштабных совещания (по зимним и летним видам).Четыре встречи с высокими белорусскими и международными управленцами.Несколько отдельных встреч со спортсменами: участниками зимней Олимпиады, гимнасткой Кабаевой, теннисисткой Соболенко.Участие в церемониях открытия Дворца гимнастики и реконструированного стадиона «Динамо», церемониях закрытия турнира «Олимпийские надежды» и чемпионата мира по футболу. Участие в презентации формы к Европейским играм, презентации спортинвентаря, мероприятии по случаю прибытия в Беларусь Кубка мира ФИФА.А ведь еще Лукашенко лично играл в хоккей (Рождествекий турнир), выступал в биатлоне («Снежный снайпер») и катался на лыжероллерах (День города Минска).И это все официальные мероприятия, которые были отдельно посвящены спорту! В общей сложности выходит почти 20 встреч и мероприятий.Руководитель Беларуси, некогда работавший председателем совхоза, известен своим пристальным интересом к сельскому хозяйству. Удивительно, но если сравнить статистику его встреч и поездок, то даже к этой отрасли в 2018 году у него было меньше внимания, чем к спорту.удалось насчитать около 15 мероприятий, посвященных в основном сельскому хозяйству. Значительная их часть пришлась на уборочную кампанию, когда Лукашенко выезжал на поля.Такой вопрос напрашивается при подсчете встреч руководителей двух государств в уходящем году. Александр Лукашенко и Владимир Путин виделись 8 раз – начиная с мая ежемесячно (за исключением июля).Еще четыре раза официально сообщалось об их телефонных разговоров.Для сравнения: с президентом другого ближайшего соседа – Украины – руководитель Беларуси встретился всего один раз за год.По участию в официальных встречах с руководителем Беларуси лидерами оказались – глава МИД Владимир Макей, глава МВД Игорь Шуневич и глава правительства Сергей Румас. Лукашенко по три раза в течtние года встречался с ними отдельно (с Румасом один раз как с руководителем Банка развития).Но он также виделся с ними на других общих встречах и совещаниях.Впрочем, до нового года остается еще неделя и эта статистика может немного измениться.Вполне оевидный лидер – Оршанский район. В уходящем году руководитель Беларуси впервые заглянул туда в июле. Затем был резонансный рейд в августе, закончившийся отставкой руководства предыдущего правительства.Еще дважды на Оршанщине Лукашенко успел побывать в течение ноября.