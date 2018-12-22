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ЭЛСАТ предложил своим абонентам бесплатно смотреть телевидение через интернет
23.12.2018 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня только в редких случаях можно встретить человека, у которого нет мобильного телефона или планшета. И даже телевидение теряет свою привязку к дому, оно становится доступным практически везде.
Онлайн-телевидением может пользоваться любой абонент кабельного телевидения ЭЛСАТ бесплатно, имея положительный или нулевой баланс лицевого счета.
Онлайн-телевидение позволяет смотреть фильмы и сериалы в любое время, в любом месте Беларуси и на любых устройствах с браузером – смартфоны, планшеты, ноутбуки, домашние компьютеры. Устанавливать и настраивать отдельное приложение не требуется, достаточно зайти на сайт
Просмотр телеканалов можно ставить на паузу, перематывать, смотреть архив телепередач.
Сервис онлайн-телевидения уже доступен и находится в режиме тестирования. В дальнейшем ЭЛСАТ планирует увеличивать количество транслируемых телеканалов.
Наслаждайтесь просмотром любимых телеканалов с бесплатным онлайн-телевидением ЭЛСАТ.
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