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ЭЛСАТ предложил своим абонентам бесплатно смотреть телевидение через интернет

23.12.2018 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня только в редких случаях можно встретить человека, у которого нет мобильного телефона или планшета. И даже телевидение теряет свою привязку к дому, оно становится доступным практически везде.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61766.php

ЭЛСАТ предложил своим абонентам бесплатно смотреть телевидение через интернет

Кабельный оператор ЭЛСАТ заботится о своих абонентах и ценит их, именно поэтому он решил по-настоящему поздравить своих абонентов с наступающим Новым Годом, запустив новый интерактивный сервис – онлайн-телевидение, включающее в себя самые рейтинговые фильмовые, спортивные и новостные телеканалы.

Онлайн-телевидением может пользоваться любой абонент кабельного телевидения ЭЛСАТ бесплатно, имея положительный или нулевой баланс лицевого счета.

Онлайн-телевидение позволяет смотреть фильмы и сериалы в любое время, в любом месте Беларуси и на любых устройствах с браузером – смартфоны, планшеты, ноутбуки, домашние компьютеры. Устанавливать и настраивать отдельное приложение не требуется, достаточно зайти на сайт tv.elsat.by, ввести номер лицевого счета и пароль (инициалы).

Просмотр телеканалов можно ставить на паузу, перематывать, смотреть архив телепередач.

Сервис онлайн-телевидения уже доступен и находится в режиме тестирования. В дальнейшем ЭЛСАТ планирует увеличивать количество транслируемых телеканалов.

Наслаждайтесь просмотром любимых телеканалов с бесплатным онлайн-телевидением ЭЛСАТ.

 
 
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Сегодня только в редких случаях можно встретить человека, у которого нет мобильного телефона или планшета. И даже телевидение теряет свою привязку к дому, оно...
 
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