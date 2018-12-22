ЭЛСАТ предложил своим абонентам бесплатно смотреть телевидение через интернет

Сегодня только в редких случаях можно встретить человека, у которого нет мобильного телефона или планшета. И даже телевидение теряет свою привязку к дому, оно становится доступным практически везде.



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Кабельный оператор ЭЛСАТ заботится о своих абонентах и ценит их, именно поэтому он решил по-настоящему поздравить своих абонентов с наступающим Новым Годом, запустив новый интерактивный сервис – онлайн-телевидение, включающее в себя самые рейтинговые фильмовые, спортивные и новостные телеканалы.

Онлайн-телевидением может пользоваться любой абонент кабельного телевидения ЭЛСАТ бесплатно, имея положительный или нулевой баланс лицевого счета.

Онлайн-телевидение позволяет смотреть фильмы и сериалы в любое время, в любом месте Беларуси и на любых устройствах с браузером – смартфоны, планшеты, ноутбуки, домашние компьютеры. Устанавливать и настраивать отдельное приложение не требуется, достаточно зайти на сайт tv.elsat.by , ввести номер лицевого счета и пароль (инициалы).

Просмотр телеканалов можно ставить на паузу, перематывать, смотреть архив телепередач.

Сервис онлайн-телевидения уже доступен и находится в режиме тестирования. В дальнейшем ЭЛСАТ планирует увеличивать количество транслируемых телеканалов.

Наслаждайтесь просмотром любимых телеканалов с бесплатным онлайн-телевидением ЭЛСАТ.