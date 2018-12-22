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Экскаватор повредил подземный газопровод в Ганцевичах

23.12.2018 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Ганцевичах Брестской области поврежден участок подземного газопровода диаметром 110 мм, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61840.php

Экскаватор повредил подземный газопровод в Ганцевичах

Инцидент произошел сегодня в районе улицы Строителей. "При земляных работах по прокладке сетей канализации одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу был поврежден подземный распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 110 мм. В результате прекращено газоснабжение 89 индивидуальных жилых домов в Ганцевичах", - проинформировали в Госпромнадзоре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61840.php

Экскаватор повредил подземный газопровод в Ганцевичах

Сейчас на поврежденный участок установлено пережимное устройство, выход газа из газопровода прекращен. Ведутся работы по восстановлению поврежденного газопровода. Причины происшествия устанавливаются.-0-


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61840.php

Экскаватор повредил подземный газопровод в Ганцевичах

 
 
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В Ганцевичах Брестской области поврежден участок подземного газопровода диаметром 110 мм, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре. Инцидент произошел сегодня в районе...
 
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