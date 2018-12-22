|
Экскаватор повредил подземный газопровод в Ганцевичах
23.12.2018 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
В Ганцевичах Брестской области поврежден участок подземного газопровода диаметром 110 мм, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.
Инцидент произошел сегодня в районе улицы Строителей. "При земляных работах по прокладке сетей канализации одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу был поврежден подземный распределительный полиэтиленовый газопровод среднего давления диаметром 110 мм. В результате прекращено газоснабжение 89 индивидуальных жилых домов в Ганцевичах", - проинформировали в Госпромнадзоре.
Сейчас на поврежденный участок установлено пережимное устройство, выход газа из газопровода прекращен. Ведутся работы по восстановлению поврежденного газопровода. Причины происшествия устанавливаются.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ганцевичах Брестской области поврежден участок подземного газопровода диаметром 110 мм, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре. Инцидент произошел сегодня в районе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)