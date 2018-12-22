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С 1 января 2019 года в Беларуси поднимут пенсии военным

23.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 1 января в Беларуси произведут перерасчет размеров пенсий военным пенсионерам. Рост выплат составит ориентировочно 6%, сообщает издание Минобороны «Во славу родины».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61841.php

С 1 января 2019 года в Беларуси поднимут пенсии военным

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

По состоянию на 1 января 2018 года количество военных пенсионеров составляло 77,1 тысячи человек.

По данным Минобороны, на 1 января этого года в Беларуси количество военных пенсионеров составило около 79 тысяч человек. Для сравнения: два года назад их было 82,8 тысячи человек.

«Повышение позволит обеспечить паритет роста размеров выплачиваемых пенсий за выслугу лет военным пенсионерам по сравнению с размерами пенсий за выслугу лет госслужащих и трудовых пенсий по возрасту», — сообщили изданию в главном финансово-экономическом управлении.

В ведомстве отмечают, что указом президента от 31 августа 2017 г. № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» установлено поэтапное увеличение размеров пенсий военным пенсионерам.

Напомним, базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных, последний раз пересматривали в сентябре 2017 года. Но рост пенсий сдержал корректирующий коэффициент.

Так, пенсии пересчитали с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 года — 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85; с 1 июля 2018 года — 0,9. С 1 января по 30 июня 2019 года этот показатель составит 0,95. С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент и вовсе намерены отменить.

В 2019 году власти намерены заметно увеличить расходы на выплату зарплат бюджетникам и пенсии военнослужащим. «Значительно возрастает в структуре расходов бюджета доля расходов на оплату труда и пенсий военнослужащих — с 35,3% до 37,5%. Фонд заработной платы составляет более 12 миллиардов рублей и прирастает к текущему году на 1,2 миллиарда рублей, или почти на 11%», — сообщил первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя в парламенте проект закона о республиканском бюджете в первом чтении.

Тем временем в Украине приняли решение с 1 января 2019 года повысить зарплаты военных. В России с 1 октября следующего года денежное довольствие военнослужащих увеличится на 4,3%, а военные пенсии дополнительно проиндексируют на 2%. То есть общий рост военных пенсий составит 6,3%.

Напомним, в Беларуси ранее предлагалось пересмотреть размер пенсий работающим пенсионерам из числа бывших военнослужащих. При этом с 1 августа 2017 года была снижена продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предоставили этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

 
 
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С 1 января в Беларуси произведут перерасчет размеров пенсий военным пенсионерам. Рост выплат составит ориентировочно 6%, сообщает издание Минобороны «Во славу...
 
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