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Нетаньяху обещает, если это потребуется, активизировать операции против Ирана в Сирии

23.12.2018 15:54 — Разное | Интерфакс  
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что готов активизировать борьбу против иранского присутствия в Сирии.

"Мы продолжим противостоять попыткам Ирана установить военное присутствием в Сирии. А если это потребуется, то мы расширим наши операции там", - сказал он, выступая на заседании кабинета министров.

Также Б.Нетаньяху заверил, что подход Израиля к сирийской проблеме не изменится после вывода из Сирии американских войск.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил вывести с сирийской территории всех американских военнослужащих. Наблюдатели отмечают, что в Израиле воспринимали военное присутствие США в Сирии как противовес поддерживающим Дамаск Тегерану и Москве.

 
 
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что готов активизировать борьбу против иранского присутствия в Сирии. "Мы продолжим противостоять...
 
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