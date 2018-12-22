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«Покупают у нас, потому что красивые». Почем продают новогодние деревья на елочных базарах

23.12.2018 17:33 — Разное | Tut.by  
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Вчера по всему Минску заработали ёлочные базары. По всем районам города их больше 200. Они будут работать каждый день с 10.00 до 19.00 до 31 декабря. FINANCE.TUT.BY обошел несколько точек с ёлками, посмотрел, сколько нынче стоят натуральные лесные красавицы и много ли желающих их купить.


Городские власти анонсировали, что ёлки высотой до 1 метра будут стоить от 10 до 23 рублей, от 1 до 2 метров — 12−28 рублей, а от 2 до 3 метров — 15,90 -32 рубля. Идем смотреть, почем же продают елки.

На Комаровке работает сразу несколько елочных базаров. На точках цены на елки отличаются. В одном месте полуметровое деревце стоит 7 рублей, метровое — 15 рублей, 1,5 метра -22. У соседей цена 16 рублей за метр. Торговля идет не слишком активно, но покупатели все же есть.

Недалеко от Комаровского рынка продавец ещё только ставил ограждение и выгружали товар, а у площадки уже стояли первые покупатели. Продавец ловко снимает с ёлок белые сетки, пару раз встряхивает, чтобы веточки расправились, и демонстрирует товар потенциальным покупателям. Эти елки явно не с новогодних плантаций лесхозов. Там обычно деревца попроще, а эти густые, пушистые, правильной формы. Но и стоят они гораздо дороже. Есть деревца первого сорта подороже и стандарт — подешевле. Стандартная елочка от 0,8 метра до 1,2 обойдется в 15 рублей. Деревце такой высоты в кадке — 25. От 1,2 до 1,6 метра елка стоит 20 рублей, а первосортные -25, в кадке — 30.


— Покупайте! — предлагает нам продавец двухметровую елочку сказочной красоты.

Самая дорогая стандартная елка здесь стоит 35 рублей. Высота их от 2,4 до 2,8 метра, а первого класса — 80 рублей.

Через два квартала еще один елочный базар. Цены такие же, как и на предыдущем. Товар такой же красивый.

— А почему у вас такие елки дорогие? — спрашиваю у молодого парня-продавца.

 — А что вы удивляетесь? Знаете, сколько лет за этими ёлками ухаживать нужно, чтобы они вот такими выросли? Их нельзя сравнивать с теми, что лесхозы продают, — ответил парень. — Многие торгуют ёлками, которые вырубили потому, что они где-то мешали, поэтому они лысоватые, однобокие. Люди все равно берут ёлки у нас, потому что они красивые.


К ограде, из-за которой торчат зеленые макушки, подошла женщина средних лет, приценилась.

 — Я ничего против искусственных ёлок не имею, они красивые. Вот запаха новогоднего нет и хранить искусственную где-то надо. А мы живём в маленькой однокомнатной квартире, и так все вещами заставлено, — рассказала покупательница. — Я за маленькой ёлочкой пришла. В прошлом году за 7 рублей купила. В этом году цены, вроде, такие же. По крайней мере на этом базаре.


В субботу в полдень у елочного базара в Серебрянке стоит несколько человек. Продавец показывает товар.

— Вот такая стоит 10 рублей, такая -15, — говорит продавец, демонстрируя елки высотой 1−1,5 метра высотой.

— Мне вот эту, за 20. Очень хочу большую елку, — говорит молодая девушка и протягивает хозяину колючего товара деньги.

— Не проще ли искусственную купить? Один раз и на всю жизнь. И дешевле, и иголки потом полгода убирать не нужно, — спрашиваю у покупательницы.

— Да мы как-то привыкли натуральную ставить, — говорит она. — А насчет иголок… У нас есть хитрый способ, чтобы все сразу убрать. Мы под подставку с елкой простынь стелим, оборачиваем вокруг низа ствола, будто снег. А 15 числа — мы обычно в это время ее уже убираем, просто накидываем простынь на елку со всех сторон и выносим.


Пока мы разговаривали, продавец уже продал еще несколько елок.

— Люди в основном небольшие ёлки покупают, квартиры у нас маленькие, — рассказывает продавец. — Я ёлки сам не выращиваю, закупил. Уже не первый год здесь торгую, до Нового года почти все раскупают.

— А то, что остаётся, куда деваете? — интересуюсь.

— Обычно остаются неказистые деревья. 31 ближе к вечеру я срезаю с них веточки и букеты пенсионерам раздаю. У меня есть несколько знакомых, они знают об этом и уже к часам пяти ко мне подходят.

Продавец рассказал, что елки активно начинают покупать обычно 24 декабря, перед католическим Рождеством. Но в этот раз, поскольку выпало несколько выходных, торговля уже идет полным ходом.

Кстати, многие елочные базары работают позже 19.00. Некоторые даже до 21.00.

К слову, мы заметили, что в этом году стали продавать меньше сосен. Цена на них 15−20 рублей.

Продавцы говорят, что покупателей от года к году меньше не становится. Но вот к качеству елок требования выше стали. Они связывают это с большой конкуренцией. Бывает, что совсем рядом размещается сразу несколько базаров. И елки по красоте часто отличаются. Но не последнюю роль играет цена. Покупатели стараются выбрать оптимальный вариант по цене и качеству.

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Теги: Минск
 
 
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