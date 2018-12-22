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По факту ДТП в Рогачёвском районе с тремя погибшими возбуждено уголовное дело

23.12.2018 17:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 22 декабря в Рогачёвском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека. Ищутся очевидцы.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, авария случилась на трассе Р-39. Возле деревни Лучин двигавшийся в сторону Рогачёва водитель Nissan Primera выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с Ауди А6.  

В аварии несовместимые с жизнью травмы получили 49-летняя, 50-летняя и 57-летняя пассажирки Nissan. 27-летний водитель того же автомобиля и его 57-летний отец, находившийся на переднем сиденье, доставлены в медучреждение. Все ехавшие в Nissan – жители Рогачёва.  

По факту ДТП в Рогачёвском районе с тремя погибшими возбуждено уголовное дело
Фото: УСК по Гомельской области  

В отношении водителя Nissan возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть трёх человек».  

Сотрудники Следственного комитета просят очевидцев аварии и тех, у кого есть записи видеорегистратора с места происшествия, а также тех, кто двигался по данному участку трассы незадолго до ДТП, обратиться по телефонам: (80232) 69-31-23, (8029) 345-29-37, (8044) 772-75-45.  
 
 
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Новости Беларуси. Днём 22 декабря в Рогачёвском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека. Ищутся очевидцы.   Как сообщает УСК по Гомельской области,...
 
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