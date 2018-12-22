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Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место

23.12.2018 17:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 23 декабря в чешском Нове-Место проходят заключительные биатлонные гонки в этом году – масс-старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место

Лучшим и на трассе, и на стрельбище у мужчин стал Йоханнес Бё. Действующий лидер общего зачета прошел на ноль все 4 огневых рубежа и спокойно финишировал с уверенным преимуществом в 46 секунд. Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, третий – россиянин Евгений Гараничев.

Биатлон. Йоханнес Бё выиграл масс-старт в Нове-Место

Белорусские биатлонисты в тридцатку отобравшихся в масс-старт не попали. А вот в женской гонке нам есть за кого поболеть. В третьей стартовой линии под 7 номером гонку начнет наша Ирина Кривко.
 
 
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Новости Беларуси. 23 декабря в чешском Нове-Место проходят заключительные биатлонные гонки в этом году – масс-старты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лучшим и...
 
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