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Лоевчанка принесла для обмена в банк купюру «Банка приколов»

23.12.2018 17:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Лоевчанка принесла для обмена в банк купюру «Банка приколов»
Фото из открытых источников

В отделение «Белагропромбанк» в Лоеве женщина принесла купюры номиналом 1000 российских рублей. Она хотела обменять их на белорусские деньги.

Но работница банка увидела, что на предоставленной для обмена купюре написано: «Билет банка приколов тысяча дублей не является платежным средством», сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Проверка показала, что супруг женщины работает в России. Перед новогодними праздниками мужчине выдали зарплату. Он решил разменять 5-тысячную купюру у коллеги. В итоге, одна из купюр по 1000 оказалась из «Банка приколов», о чем сам мужчина не знал.

 

 
 
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Проверка показала, что супруг женщины работает в России. Перед новогодними праздниками мужчине выдали зарплату. Он решил разменять 5-тысячную купюру у коллеги. В...
 
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