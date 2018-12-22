Американский аналитик назвал самую опасную модификацию танка Т-72

Т-72Б3 — одна из самых совершенных версий российского танка в производстве. Она состоит на вооружении российской армии и поставляется в Беларусь. Так было до появления Т-72Б1МС «Белый орел», экспортной версии "семьдесятдвойки", которая обладает рядом преимуществ перед Т-73Б3, уверен военный обозреватель журнала The National Interest Чарли Гао.



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«Белый орел», как и Т-72Б3, оснащен прицелом наводчика «Сосна-У», с автоматом сопровождения цели и тепловизионным каналом. Но в экспортном танке установлен еще и прицел ПК ПАН «Соколиный глаз», имеющий двухплоскостную независимую стабилизацию поля зрения, два оптических канала (телевизионный и тепловизионный) и встроенный лазерный дальномер. Благодаря этому командир при необходимости может брать на себя работу наводчика.

Возможности этого прицела аналогичны американскому CITV и немецкому REVI Commander. По словам Чарли Гао, это дает «Белому орлу» превосходную ситуативную осведомленность на поле боя. Да и в целом проект Т-72Б1МС более современный, чем Т-72Б3, и обладает лучшим функционалом.

Единственная слабость «Белого орла» — это динамическая защитa, которая уступает ДЗ «Контакт-5» или «Реликт», устанавливаемым на современных российских танках. Это связано с предполагаемым рынком сбыта новых Т-72Б1МС — Южная и Центральная Африка, где нет современных боевых танков с мощными орудиями.