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Черногория будет добиваться автокефалии для своей церкви
Черногорская власть будет добиваться восстановления автокефальной православной церкви страны.
Об этом в интервью телепрограмме "Живая правда" заявил президент Черногории Мило Джуканович, передает RTCG.
Господствующее положение Сербской православной церкви, по мнению президента, подрывает независимость Черногории.
"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет этим заниматься и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.
Отметим, Сербская православная церковь является господствующей в Черногории, в то время как у Черногорской православной церкви нет канонического признания.
Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Пока ее усилия являются безуспешными, в том числе, из-за давления СПЦ. Украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремления черногорцев иметь свою автокефальную церковь.
Напомним, Сербская православная церковь считает "неканоническим" решение Константинополя о предоставлении автокефалии Украинской церкви. В первую очередь из-за собственных проблем с Македонской и Черногорской церквями.
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Черногорская власть будет добиваться восстановления автокефальной православной церкви страны.
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