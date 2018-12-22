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Черногория будет добиваться автокефалии для своей церкви

23.12.2018 17:38 — Разное | Партизан  
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Черногорская власть будет добиваться восстановления автокефальной православной церкви страны.



Об этом в интервью телепрограмме "Живая правда" заявил президент Черногории Мило Джуканович, передает RTCG.

Господствующее положение Сербской православной церкви, по мнению президента, подрывает независимость Черногории.

"Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет этим заниматься и нести за это ответственность", - сказал Джуканович.

Отметим, Сербская православная церковь является господствующей в Черногории, в то время как у Черногорской православной церкви нет канонического признания.

Черногорская православная церковь, которая провозгласила себя автокефальной в 1993 году, подобно украинской церкви борется за международное признание. Пока ее усилия являются безуспешными, в том числе, из-за давления СПЦ. Украинский патриарх Филарет неоднократно выступал с поддержкой стремления черногорцев иметь свою автокефальную церковь.

Напомним, Сербская православная церковь считает "неканоническим" решение Константинополя о предоставлении автокефалии Украинской церкви. В первую очередь из-за собственных проблем с Македонской и Черногорской церквями. 

 
 
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Черногорская власть будет добиваться восстановления автокефальной православной церкви страны.
 
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