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Фильм, снятый на Брестчине, попал в главный конкурс престижного кинофестиваля во Франции

23.12.2018 17:32 — Разное | Партизан  
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В основу картины Алексея Полуяна положен роман Виктора Мартиновича «Озеро радости». Но режиссер взял в фокус короткометражной ленты самую трагичную тему - ожидание счастья девочкой, выросшей без родителей.



У Мартиновича Яся - социальная сирота. Мать ее умерла от предательства любимого мужчины, отец отстранился, и жизнь ребенка превратилась в морозное ожидание человеческого тепла. В такой картине интонация, взгляд, вздох приобретают колоссальное значение - детали передают не только душевное состояние маленькой героини, но и дух, характерные черты белорусского народа. Терпеть, не показывать слез - это по-нашему.

Для Алексея Полуяна было важным, чтобы его 30-минутная картина в международном кинематографе представляла родную Беларусь. В последние годы он живет в Германии, является студентом Академии искусства немецкого города Касселя в мастерской Яны Друзь. Между тем, половину средств на «Озеро радости» он потратил из собственных сбережений, и только 50 процентов финансирования картины поступили из немецкого кинофонда. Так что Алексей Полуян выступил на своем фильме не только как режиссер и сценарист, но и как продюсер.

Вы рассчитываете заработать на этой картине? - спросили мы Алексея.

- Таких иллюзий не имею, - ответил он. - Каждый метр этого фильма - это шаг к «большому плаванию». Но известно, что на авторском кино никогда не заработаешь.

Съемки картины проходили в Ляховичском районе - деревнях Остров, Ольховцы, Липск и Любейки. Кино объединило многих местных - кто-то снимался в массовых сценах и подошел к этому со всей серьезностью. Очень помогли молодому режиссеру Владимир Федорович Тадра - председатель Островского сельского совета - и бывший заместитель председателя Ляховичского райисполкома Вячеслав Лукич Сельманович. Процессом проникся и местный бизнесмен Олег Романовский, который совершенно бесплатно в качестве съемочной площадки предоставил киногруппе свою собственность - старую Ольховскую школу. В ее нетронутых старых стенах был создан Ясин интернат.

Любейки - деревенька, где Алексей Полуян знает каждый извилок дороги. Сам родом из Барановичей, сюда мальчишкой он ездил к бабушке. Потом в Любейках снял свое первое кино - «Край женщин». Документальная лента о судьбах четырех местных бабушек получила приз на фестивале «Лiстапад».

В картине «Озеро радости» тоже много «документального» - главную героиню играет воспитанница Могилевского детского интерната, SOS-деревни, Настя Пляц. На роль Яси Алексей Полуян пересмотрел множество девочек, но такой взгляд, выдающий глубокую натуру «с характером», открыл только у девятилетней Насти. На роли друзей Яси были приглашены деревенские ребятки - юных артистов городских театральных студий привлекать не стали. У сельских - другие глаза. Среди них режиссер особенно выделил мальчика из Островской школы Сашу Прымшица. Поначалу тихий, задумчивый мальчик, на съемочной площадке он раскрылся и показал себя настоящим артистом. На роли других персонажей режиссер принципиально пригласил только белорусских артистов: Светлану Аникей, Дениса Тарасенко, Татьяну Мархель, Игоря Сигова, Алеся Молчанова, Алену Зуй-Войтеховскую. Алексей и в дальнейшем планирует работать только с белорусскими актерами.


Что касается технической части картины, Полуян собрал вокруг себя людей разных национальностей: немцы, украинцы, грузины; болгарин, шотландец. Оператор Бехруз Карами-заде - родом из Ирана. Талантливый Бехруз был удивлен белорусским характером: на фоне неприкрытой тяжелой жизни отечественной глубинки его удивили цвета - народ выкрашивал свои дома в розовые, зеленые, голубые чистые тона. И в палисадниках у всех - цветы. «Несмотря ни на что» - это тоже по-нашему.  В каждой сцене фильма режиссёр с оператором выстраивали свой цветовой концепт, соответствующий местам съемок. «Эта яркая меланхолическая страна» - так для себя охарактеризовал оператор нашу белорусскую провинцию.

«Озеро радости» Алексея Полуяна, снятое на белорусском языке, попало в международный конкурс, на который было подано 9238 фильмов из разных уголков мира.

Белорусская лента вошла в шорт-лист 78 работ, допущенных на самый престижный мировой фестиваль короткого метра во французском городе Клермон-Ферран. Победа на этом форуме дает автору ленты автоматическое право участвовать в номинации лучшего «короткого кино» на «Оскаре». Фестиваль известен тем, что открыл миру таких режиссёров, как Франсуа Озон и Жан-Пьер Жёне («Амели»).

 
 
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В основу картины Алексея Полуяна положен роман Виктора Мартиновича «Озеро радости». Но режиссер взял в фокус короткометражной ленты самую трагичную тему -...
 
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