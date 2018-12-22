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WTA изменили правила ради таких игроков, как Серена и Азаренко, которые брали отпуск по беременности

23.12.2018 17:20 — Разное | Партизан  
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WTA объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с 2019 года. Как написала журналист CNNДжилла Мартин, сделано это ради таких топ-теннисисток как Серена Уильямс и Виктория Азаренко, которые уходили в отпуск по беременности.

Теперь после рождения ребенка у теннисисток в течение трех лет будет защищенный рейтинг (SR), позволяющий им на восьми первых турнирах после возвращения быть сеяными. На последующих, если SR позволяет, она гарантированно в первом круге не сыграет с сеяной соперницей.

«Эти изменения призваны полностью поддержать игроков в их возвращении к соревнованиям, сохраняя при этом высочайшие стандарты спортивной конкуренции и справедливости», – говорится в заявлении генерального директора и председателя WTA Стива Саймона.


О новых правилах высказалась и Виктория Азаренко.

«Игроки должны чувствовать себя комфортно и уверенно, чтобы отвлекаться от корта, иметь семью или восстанавливаться после травмы, и я думаю, что новые правила помогут в этом. Это действительно хороший первый шаг, и мы используем его в качестве основы для продолжения поиска путей улучшения работы с матерями и их участию в туре. Моя цель как члена Совета игроков состоит в том, чтобы WTA стала самой прогрессивной и всесторонней организацией в спорте», – сказала Азаренко.

 
 
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WTA объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с 2019 года. Как написала журналист CNNДжилла Мартин, сделано это ради таких топ-теннисисток как Серена...
 
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