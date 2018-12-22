|
WTA изменили правила ради таких игроков, как Серена и Азаренко, которые брали отпуск по беременности
WTA объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с 2019 года. Как написала журналист
Теперь после рождения ребенка у теннисисток в течение трех лет будет защищенный рейтинг (SR), позволяющий им на восьми первых турнирах после возвращения быть сеяными. На последующих, если SR позволяет, она гарантированно в первом круге не сыграет с сеяной соперницей.
«Эти изменения призваны полностью поддержать игроков в их возвращении к соревнованиям, сохраняя при этом высочайшие стандарты спортивной конкуренции и справедливости», – говорится в заявлении генерального директора и председателя WTA Стива Саймона.
О новых правилах высказалась и Виктория Азаренко.
«Игроки должны чувствовать себя комфортно и уверенно, чтобы отвлекаться от корта, иметь семью или восстанавливаться после травмы, и я думаю, что новые правила помогут в этом. Это действительно хороший первый шаг, и мы используем его в качестве основы для продолжения поиска путей улучшения работы с матерями и их участию в туре. Моя цель как члена Совета игроков состоит в том, чтобы WTA стала самой прогрессивной и всесторонней организацией в спорте», – сказала Азаренко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
WTA изменили правила ради таких игроков, как Серена и Азаренко, которые брали отпуск по беременности
WTA объявила об изменениях в правилах, которые вступят в силу с 2019 года. Как написала журналист CNNДжилла Мартин, сделано это ради таких топ-теннисисток как Серена...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)