WTA изменили правила ради таких игроков, как Серена и Азаренко, которые брали отпуск по беременности

Теперь после рождения ребенка у теннисисток в течение трех лет будет защищенный рейтинг (SR), позволяющий им на восьми первых турнирах после возвращения быть сеяными. На последующих, если SR позволяет, она гарантированно в первом круге не сыграет с сеяной соперницей.





«Эти изменения призваны полностью поддержать игроков в их возвращении к соревнованиям, сохраняя при этом высочайшие стандарты спортивной конкуренции и справедливости», – говорится в заявлении генерального директора и председателя WTA Стива Саймона.









О новых правилах высказалась и Виктория Азаренко.





«Игроки должны чувствовать себя комфортно и уверенно, чтобы отвлекаться от корта, иметь семью или восстанавливаться после травмы, и я думаю, что новые правила помогут в этом. Это действительно хороший первый шаг, и мы используем его в качестве основы для продолжения поиска путей улучшения работы с матерями и их участию в туре. Моя цель как члена Совета игроков состоит в том, чтобы WTA стала самой прогрессивной и всесторонней организацией в спорте», – сказала Азаренко.