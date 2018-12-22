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NASA показало самую яркую комету этого года
NASA опубликовало снимок самой яркой кометы, которая была видна на небе в уходящем году – кометы Виртанена.
Комета Виртанена (фото - пресс-служба NASA)
сообщается на сайте NASA, комету снял орбитальный телескоп Hubble 13 декабря.
В момент съемки комета находилась в 12 млн километров от Земли.
Стратосферная обсерватория NASA по инфракрасной астрономии SOFIA сделала снимок кометы 16 и 17 декабря.
Посадочный модуль InSight аэрокосмического управления США, который находится на Марсе уже почти месяц, 19 декабря установил на поверхность планеты первый инструмент - сейсмометр. Фотоподтверждение выложено в блоге NASA, посвященном этой научной миссии.
Манипулятор "отнес" чувствительный инструмент SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) на расстояние 1,6 м от центрального блока. В январе будет дана команда, чтобы накрыть SEIS ветро- и термозащитным кожухом.
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NASA опубликовало снимок самой яркой кометы, которая была видна на небе в уходящем году – кометы Виртанена.
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