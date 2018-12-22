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NASA показало самую яркую комету этого года

23.12.2018 17:15 — Разное | Партизан  
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NASA опубликовало снимок самой яркой кометы, которая была видна на небе в уходящем году – кометы Виртанена.


Комета Виртанена (фото - пресс-служба NASA)


сообщается на сайте NASA, комету снял орбитальный телескоп Hubble 13 декабря.

В момент съемки комета находилась в 12 млн километров от Земли.

Стратосферная обсерватория NASA по инфракрасной астрономии SOFIA сделала снимок кометы 16 и 17 декабря.


Посадочный модуль InSight аэрокосмического управления США, который находится на Марсе уже почти месяц, 19 декабря установил на поверхность планеты первый инструмент - сейсмометр. Фотоподтверждение выложено в блоге NASA, посвященном этой научной миссии.

Манипулятор "отнес" чувствительный инструмент SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure) на расстояние 1,6 м от центрального блока. В январе будет дана команда, чтобы накрыть SEIS ветро- и термозащитным кожухом.

 
 
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NASA опубликовало снимок самой яркой кометы, которая была видна на небе в уходящем году – кометы Виртанена.
 
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