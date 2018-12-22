БВФБ отменила аукционы конфискованных государством акций

В списке были и мелкие, и крупные пакеты акций. Однако накануне намеченных торгов появилось вот такое сообщение.





Сообщаем, что 26.12.2018, в соответствии с пунктом 48 Регламента простого аукциона по продаже принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденного Решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 30.05.2014 № 68, простые аукционы по продаже акций ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «ПТО Медтехника», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Проминвест», ОАО «Технобанк», объявленные в соответствии с заявлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 23.11.2018, проводиться не будут.





О причинах неизвестно.