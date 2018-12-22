ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БВФБ отменила аукционы конфискованных государством акций

23.12.2018 17:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Государственный комитет по имуществу РБ планировал 26 декабря 2018 г. реализовать через биржу пакеты конфискованных государством акций. Однако передумал.

В списке были и мелкие, и крупные пакеты акций.  Однако накануне намеченных торгов появилось вот такое сообщение. 

Сообщаем, что 26.12.2018, в соответствии с пунктом 48 Регламента простого аукциона по продаже принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденного Решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 30.05.2014 № 68, простые аукционы по продаже акций ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «ПТО Медтехника», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Проминвест», ОАО «Технобанк», объявленные в соответствии с заявлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 23.11.2018, проводиться не будут.

О причинах неизвестно.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный комитет по имуществу РБ планировал 26 декабря 2018 г. реализовать через биржу пакеты конфискованных государством акций. Однако передумал.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Моё сердце остановилось»: в ресторане на костях устраивают новогодние корпоративы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика