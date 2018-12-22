«Моё сердце остановилось»: в ресторане на костях устраивают новогодние корпоративы

«Подтверждение лживости слов владельцев «Поедем, поедим», которые уверяли, что у них заведение «семейного типа». И якобы там никакой живой музыки, вечеринок и гуляний не бывает. В месте, где в реальности остановились сердца многих невинных белорусов, играет музыка «моё сердце остановилось» – просто для развлечения», – пишет Пальчис, передает