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«Моё сердце остановилось»: в ресторане на костях устраивают новогодние корпоративы
Видео одного из таких корпоративов опубликовал в своем
«Подтверждение лживости слов владельцев «Поедем, поедим», которые уверяли, что у них заведение «семейного типа». И якобы там никакой живой музыки, вечеринок и гуляний не бывает. В месте, где в реальности остановились сердца многих невинных белорусов, играет музыка «моё сердце остановилось» – просто для развлечения», – пишет Пальчис, передает
На сайте relax.by «Поедем, поедим» приглашает клиентов отмечать новогодние корпоративы.
Напомним, что общественные активисты уже несколько месяцев пикетируют около ресторана «Поедем, поедим», который находится рядом с урочищем Куропаты. Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По разным данным, там были расстреляны от 30 до 250 тысяч человек.
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Видео одного из таких корпоративов опубликовал в своем Telegram-канале блогер Эдуард Пальчис.
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