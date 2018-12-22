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Шесть центнеров колбасы, сыра и масла из Беларуси забраковал Россельхознадзор в Невельском районе
Cотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз колбасных изделий, сыра и сливочного масла общим весом 600 килограммов.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, продукция производства белорусских предприятий ИП «Инко-Фуд» ООО, ООО «Мясокомбинат Славянский», ОАО «Беловежские сыры» и ОАО «Молочный мир» направлялась в Псковскую область.
В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы управления выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на ввозимый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, белорусский «Инко-Фуд» в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ оказался в списках предприятий, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию Российской Федерации.
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Cотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском...
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