Шесть центнеров колбасы, сыра и масла из Беларуси забраковал Россельхознадзор в Невельском районе

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, продукция производства белорусских предприятий ИП «Инко-Фуд» ООО, ООО «Мясокомбинат Славянский», ОАО «Беловежские сыры» и ОАО «Молочный мир» направлялась в Псковскую область.





В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы управления выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на ввозимый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, белорусский «Инко-Фуд» в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ оказался в списках предприятий, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию Российской Федерации.



