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Шесть центнеров колбасы, сыра и масла из Беларуси забраковал Россельхознадзор в Невельском районе

23.12.2018 16:54 — Разное | Партизан  
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Cотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском участке Государственной границы РФ в деревне Лобок Невельского района запретили ввоз колбасных изделий, сыра и сливочного масла общим весом 600 килограммов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, продукция производства белорусских предприятий ИП «Инко-Фуд» ООО, ООО «Мясокомбинат Славянский», ОАО «Беловежские сыры» и ОАО «Молочный мир» направлялась в Псковскую область.

 В ходе проведения ветеринарного контроля инспекторы управления выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на ввозимый товар, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, белорусский «Инко-Фуд» в связи с повторным выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ оказался в списках предприятий, в отношении которых введены временные ограничения на поставку продукции на территорию Российской Федерации.

 
 
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Cотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении ветеринарного контроля на российско-белорусском...
 
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