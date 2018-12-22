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Вспоминая Капского: «Я вам плачу такие деньги, могли бы скинуться хотя бы по 300 долларов»
Тренер дубля БАТЭ Александр Федорович в интервью
«Он не любил говорить о своей болезни. Когда я звонил с вопросом «может, к вам приехать в больницу?», дядя Толя сопротивлялся: «Выкарабкаюсь. Все у меня хорошо. Че ты попрешься?». Летом своих друзей-бизнесменов он даже выгонял из больницы в Боровлянах — хотел видеть рядом только близких.
А сам помогал многим. В Борисове как-то собирали деньги на операцию девочке, в клуб обратились за помощью. Мы обычно сбрасываемся – кто сколько может. А тогда Анатолич почему-то завелся и попросил начальника команды принести ему список с фамилиями, кто сколько сдал. Пацаны решили сброситься одинаково – все по сто долларов где-то.
После поражения «Витебску» дядя Толя зашел с этим листиком в раздевалку и разорвал его при всех. Оказывается, он к тому моменту уже сам оплатил этой девочке операцию. Видимо, просто хотел проверить пацанов. Он возмущался: «Я вам плачу такие деньги, могли бы скинуться хотя бы по 300 долларов». И попросил администратора раздать всем деньги назад. Но мы, естественно, не взяли, отдали в детский дом», – вспомнил Федорович.
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Тренер дубля БАТЭ Александр Федорович в интервью Sport.tut.by рассказал, как относился к благотворительности недавно умерший президент клуба Анатолий Капский.
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