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Врала и не краснела: глава общественной наблюдательной комиссии за местами заключения все придумала про встречу с политзаключенным

23.12.2018 16:34 — Разное | Партизан  
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Татьяна Кравченко, руководитель республиканской ОНК при Министерстве юстиции, во время семинара «Общественный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной системы» соврала о том, что она разговаривала с политзаключенным Михаилом Жемчужным. Об этом заявил сам узник, о чем рассказала в социальных сетях правозащитница Татьяна Ревяко.

Врала и не краснела: глава общественной наблюдательной комиссии за местами заключения все придумала про встречу с политзаключенным
На встрече, которую проводили 6 декабря Министерство юстиции и минский Информационный пункт Совета Европы, Кравченко обвинила Жемчужного в том, что «он постоянно жалуется».

— Мы специально выезжали в Могилев, где он сейчас отбывает наказание, и ничего такого не увидели. Вы меня простите, но это не дом отдыха и не санаторий, чтобы ему создавали особые условия, — заявила тогда женщина.

Причем Кравченко соврала о том, что во время встречи с членами ОНК Жемчужный жаловаться не прекращал:

— Мы с ним встречались, и он говорил то же самое. Он всем говорит одно и то же, к сожалению, — уверенно заявила перед представителями Совета Европы и чиновниками глава ОНК.

Уже тогда правозащитник и член областной ОНК Борис Бухель назвал слова Кравченко ложью. Он был в составе той же делегации, что и она. Вместе они в марте 2018 года посетили горецкую исправительную колонию, где содержится Жемчужный. Но с самим политзэком им встретиться не дали.

Теперь слова о разговоре с Кравченко опроверг сам Жемчужный, о чем сообщила у себя в аккаунте Facebook правозащитница Татьяна Ревяко.
 
Теги: Могилев
 
 
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Татьяна Кравченко, руководитель республиканской ОНК при Министерстве юстиции, во время семинара «Общественный контроль за учреждениями уголовно-исполнительной...
 
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