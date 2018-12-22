Вышла вторая книга Андруся Горвата, а об этом никто не знал

Андрусь Горват, автор той самой книги «Радзiва «Прудок». Дзённiк», оказывается, написал и уже выпустил вторую свою работу под названием «Прэм'ера». Об этом беларусы узнали уже в самом книжном магазине − не было никаких анонсов и рекламы, пишет «Радыё Свабода».

«Прэм'ера» продается в Минске только в кассе Купаловского театра и в «Академкниге». Неизвестно, будет ли её презентация. Тираж книги − тысяча экземпляров. «Радзiва Прудок», для сравнения, вышла с меньшим тиражом, но после нескольких переизданий в итоге побила отметку в семь тысяч экземпляров. Обе книги вышли в издательстве «Медисонт». Сам Горват комментировать выход «Прэм'еры» отказался. Кстати, на обложке он подписан как Андрей, а не Андрусь.

На «Нашай Нiве» уже успела выйти рецензия на книгу. Автор пишет, что «Прэм'ера» посвящена постановке спектакля в Купаловском театре и путешествия по Европе, а советовать прочитать её можно тем, кому полюбилась «Радзiва Прудок» и тем, кого интересует творческий процесс в театре.

Как пишет автор, «Прэм’ера» «з'яўляецца паўнавартасным працягам «Радзіва «Прудок»: героі, сюжэтныя лініі, алюзіі на першую кнігу − аснова і фундамент для другой. Гэта ўжо не фэйсбучныя запісы з умоўным інтэрактывам з чытачамі, але дзённікавая ўрывістасць, стракатасць і (як вынік ці прычына?) спавядальнасць захаваліся. Самае цікавае з таго, чым «Прэм'ера» адрозніваецца ад «Радзіва», − з'яўляецца шэраг канфліктаў і нават сюжэт».

По сути, начинается с репетиций спектакля и заканчивается его премьерой. Але паралельна аўтар шукае свайго персанажа, месца для Прудка ў вялікім свеце і ўнутры сябе, месца для сябе ў свеце падчас вандроўкі па Польшчы, Аўстрыі, Італіі, Францыі і нават месца для сябе ўнутры смерці», − пишет автор. По его словам, всё заканчивается хорошо, потому что это не выглядит настоящей концовкой. Видимо, нам стоит ждать продолжения.

Андрусь Горват

Андрусь Горват, выпускник журфака, работавший дворник Купаловского театра, в 2016 году выпустил книгу «Радзiва «Прудок». Дзённiк». Её основой стали сообщения Горвата в Facebook − он переехал в деревню и писал о своей жизни там, а записи читали и комментировали сотни, если не тысячи беларусов. Книга стала очень популярной, и со временем Горват, настоящий интроверт, устал от такого внимания к себе. Он удалил аккаунт в Facebook и до сих пор не появлялся в соцсетях − по крайней мере, открыто.

Вот так Горват комментировал решение удалить страницу: «Доўга сумняваўся, таму што фрэнды і лайкі − гэта сацыяльны капітал, хуткі спосаб рашыць амаль любую праблему. І не толькі маю. Ну і − прадаваць кнігі. Выпадкова я змог пабудаваць паралельны свет, які працаваў лепей за рэальны. Але цяпер мне гэта не прыносіць кайф, як і цягнуць за сабой мех з ценямі. Я хачу сабе новую старонку, дзе не будзе фрэндаў, фанатаў, ворагаў, журналістаў, публічных заяў і літаратурнай разні. Там будуць толькі сябры. І спакойная цішыня, якую я люблю. Тая цішыня, ў якую я пісаў пра мятлу дворніка і першую ноч у дзедавай хаце».

Фото: Павел Мартинчик, kp.by