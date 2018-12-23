Легенды автопрома посоревновались под Минском в гонках на льду

На заснеженном треке под Минском на предельных скоростях гонщики шлифовали лед, преодолевая заносы. На старт вышли автомобили трех десятков спортсменов. Мастерство гонщиков оценила корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Спортсмены сделали подарок зрителям, а погода – участникам. Еще несколько дней назад на трассе не было снега. Сегодня он выпал, и покрытие замерзло. На сколько заездов хватит тонкого слоя льда, гадали и автогонщики, и организаторы.

«Возможно, пророется местами до земли. Слой тонкий. Будет другой зацеп. Зацеп будет рваный, где-то лед, где-то снег, а где-то земля. Это будет усложнять езду спортсменам. Если в повороте подрывает резко автомобиль, будет столкновение. Контактов сегодня не избежать», – сказал Анатолий Шевченко, организатор автомобильных трековых гонок.

На такой трассе ошибок не прощают. Не справился с управлением – столкновения не избежать. Заносы, снег из-под колес, можно и в сугробе оказаться. Хотя зрители именно за таким шоу и пришли.

«Очень хорошо, погода хорошая. Задние приводы, «Жигули» наши! Это красота, такие заносы», «Очень хорошая атмосфера. У меня дети очень любят машинки, гонки. И вот мы тут ради них, в первую очередь», «Это праздник. Мы с удовольствием смотрим, присутствуем, болеем. В частности, за Сергея Лапицкого. И желаем ему победы во всех заездах», – говорят зрители.

Свои гоночные болиды участники готовили к турниру тщательно. Все-таки праздник. И авто должно не только хорошо ездить, но и отлично выглядеть.

«В гараже, с механиками белил, красил, подвеску настраивал, карбюратор делал. Подошел в этот раз весьма ответственно. И надеюсь на хороший результат», – поделился ожиданиями Сергей Лапицкий, участник «Рождественских гонок».

Заезды класса «Легенды СССР» – самые зрелищные. Болиды советского автопрома заднеприводные. На заснеженной трассе развивают скорость до 80 километров в час. Победа зависит только от мастерства пилота.

«Согласно техническому регламенту ограничены автомобили, так сказать, в тюнинге. Тем самым уравниваются шансы. Нет автомобиля одного в 150 сил мотор, а другого 80», – объясняет гонщик Сергей Максимчук.

В следующий раз спортсмены встретятся в январе на первом этапе чемпиона Беларуси по автомобильному треку.

На стадионе «Заря», где много лет проходили автогонки, соревнования проводят в последний раз. Уже следующей осенью все турниры будут проходить на новом спортивном комплексе в Стайках.