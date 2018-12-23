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Видеофакт: в центре Слуцка зажглась новогодняя ёлка

23.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
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23 декабря в 17:30 зажглись гирлянды на центральной площади Слуцка. Яркими огнями сразу засияли главная городская ёлка, фигура Санты, светящиеся шары и феи. 

В целом украшение площади Слуцка практически не отличается от того, что видели случчане в прошлые годы.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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23 декабря в 17:30 зажглись гирлянды на центральной площади Слуцка. Яркими огнями сразу засияли главная городская ёлка, фигура Санты, светящиеся шары и феи.
 
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