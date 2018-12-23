«Цмокі-Мінск» потерпели 8-е поражение в 10 матчах со старта Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели 8-е поражение в 10 матчах со старта регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Фото: bc-tsmoki.by

23 декабря минчане с разницей в 19 очков проиграли в Казани местному УНИКСу, который закрепился на 3-й строке турнирной таблицы. Белорусская команда занимает предпоследнее место среди 14 команд лиги.

УНИКС — «Цмокi-Мiнск» — 88:69 (20:22, 14:17, 27:18, 27:12).

«Цмокі-Мінск»: Саддлер (18+7 ассистов), Ситник (3), Тростинецкий (5), Мещеряков (0), Лютыч (11), Семенюк (6), Сарикопулос (15+11 подборов), Кудрявцев (4), Раш (6), Полещук (1).

Минчане бодро провели первую половину встречи и ушли на большой перерыв с перевесом в 5 очков (39:34).

Но вторая половина матча прошла совсем в другом ключе. УНИКС переломил ход игры, а в середине третьей четверти еще случилjсь и удаление белорусского тренера Александра Крутикова.

Самыми результативными в составе минчан стал Девон Саддлер — 18 очков и 7 ассистов. Центровой Зисис Сарикопулос отметился дабл-даблом — 15 очков и 11 подборов.



Фото: vtb-league.com

5 января 2019 года "Цмокi" на площадке Falcon Club в Минске примут саратовский "Автодор".