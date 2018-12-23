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Очутиться в сказке. Как прошёл сладкий тур «Белгоспищепрома» по Беларуси
Новости Беларуси. Путешествие в сказку. Сладкий новогодний тур ретро-автомобилей прошел в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько дней сотрудники предприятий концерна «Белгоспищепром» дарили праздник школьникам, воспитанникам детских домов, а также пенсионерам.
Масштабная акция объединила сотни людей по всей стране. Особое внимание уделили детям, которые проходят курс восстановления в Республиканской больнице медреабилитации. Прочувствовал волшебную атмосферу и Дмитрий Боярович.
Очутиться в сказке – мечта едва ли не каждого ребенка. У детей из больницы медреабилитации она сбылась. Сказку, пусть и на время, устроил концерн «Белгоспищепром». Порядка 200 ребят накануне водили хороводы, веселились и отгадывали загадки.
Так сразу и не скажешь, что в костюмах сказочных персонажей – сотрудники девяти предприятий. Технологи, фасовщики, водители. Именно они на время стали добрыми волшебниками.
Деткам дарим сладости, счастье, радость, любовь. Самое главное – здоровье. Чтобы наши детки были самыми здоровыми и самыми счастливыми.
Ну и какой праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Главные новогодние персонажи устроили танцевальный флеш-моб под горячие песни на испанском.
А вот в Минске плясали у «Чижовка-Арены». К огоньку приглашали всех желающих. Среди зрителей и активных участников представления было немало взрослых.
Особое внимание было приковано к ретро-автомобилям. Они все на ходу и в отличном состоянии.
Самой возрастной модели – почти 90 лет. Винтажный Citroen 1920-х стал любимчиком маленьких автоценителей и их родителей.
В маршруте тура – социальные объекты и главные елки Орши и Минска. «Белгоспищепром» устроил праздник постояльцам оршанского дома-интерната. Главная цель – чтобы все почувствовали внимание, тепло и заботу перед праздниками.
Александр Забелло, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Концерн «Белгоспищепром» будет дарить праздник и дальше. Не исключено, что благотворительный пробег станет традиционным.
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Новости Беларуси. Путешествие в сказку. Сладкий новогодний тур ретро-автомобилей прошел в Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Несколько дней...
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