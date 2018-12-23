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«Нужно возвращать город людям». Рассказываем, как будет развиваться Минск после большого совещания у Президента
Новости Беларуси. Совещание главы государства с активом Минска – долгожданное мероприятие. У Мингорисполкома месяц как новый председатель. Пришло время во всеуслышание поставить задачи и уточнить направления развития главного города страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Зарплаты и цены, занятость, борьба с коррупцией и бюрократией, города-спутники, транспортная инфраструктура, водоснабжение, развитие концепции умный город. Об этом и многом другом говорили на совещании. Главный итог: Минск должен быть образцом для других городов. Но пока, к сожалению, реальное положение дел далеко от желаемого.
Каким быть Минску? Ответ – в материале Ольги Коршун.
История Минска насчитывает почти 1000 лет. За это время он успел побывать и центром удельного княжества, и губернским городом, и столицей 10-миллионого государства. Много раз он горел дотла, но всегда возрождался. Минск сегодня – это 350 квадратных километров и почти 2 миллиона жителей. Столица формирует четверть ВВП страны. Это особый город, который задает тон.
До середины 2000-х город восстанавливался после развала СССР. Минск искал уникальный облик. Строились спортивные арены, гостиницы и торговые центры. Появились архитектурные алмазы и творения из стекла и бетона. Но, наверное, пришел момент остановиться, чтобы понять, как не заблудиться в каменных джунглях.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начали использовать электробусы. Людям они понравились, но высокая цена нового транспорта обременительна для бюджета. Производителю нужно думать над существенным снижением затрат. Наталья Ивановна, Леонид Васильевич, займитесь этим вопросом в правительстве. А вас хочу сориентировать, прежде всего в Минске, на закупку этого транспорта. Еще раз подчеркиваю: мы завтра введем атомную станцию, у нас будет огромный профицит электроэнергии. Сегодня надо думать об этом.
Я думаю, Анатолий Александрович, решение транспортных задач для вас как для бывшего министра транспорта дело чести.
Так по какому пути пойдет Минск? Анатолий Сивак уже наметил траекторию движения. Чтобы город в прямом смысле вздохнул, зеленый свет дадут электротранспорту. По такому пути движется весь мир, мы не исключение. В 2019 на улицы столицы выйдут 60 электробусов, появится 40 зарядных станций. Но это стоит денег. А вот трамваи… их потенциал явно недооценивают.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Сейчас для этого проекта ищут инвестора, экономика превыше всего. Кстати, сегодня деньги можно делать даже из мусора. В Европе из бытовых отходов создают ткани и стекло. А в Бресте пользу извлекают даже из ила, который образуется в результате очистки воды.
Наталья Трифонова, начальник отдела экологии и внешних связей Брестского мусороперерабатывающего завода:
Ежедневно на завод поступает около 250 тонн мусора. В переработку идет все – от пластика до пищевых отходов. В Минске пока такие технологии освоили не до конца.
Одним словом, есть еще пространство для фантазии. Это касается и архитектуры, которая формирует неповторимый облик города. Минск принимает все больше туристов, а по одежке, как известно, встречают.
Александр Лукашенко:
Вы знаете, мне очень часто приносят, от бизнесменов до продвинутых архитекторов, начальников, некоторые проекты некоторых участков города Минска. Извините меня за нескромность – не секрет, что мне приходится самому вникать и разрабатывать целые концепции кварталов и особо злачных мест. Это непорядок. Это не дело. Надо создать группу толковых, продвинутых – я уже говорил вам при назначении – архитекторов, которые хотя бы основные магистрали пропишут, как развивать. Что и где будем строить.
Чтобы сохранить и подчеркнуть уникальную архитектуру Минска, в центре города не будут строить высотные здания. Малоэтажная застройка буквально ближе к человеку. Что касается частного сектора, то такие дома тоже вносят свой колорит. Подчистую сносить их не планируют.
Павел Лучинович, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:
Свой дом – это, конечно, большое дело. Главное – сохранить в нем уют и тепло. Но так происходит далеко не всегда. ЖКХ – лидер в анти-рейтинге минчан. Больше всего жалоб именно в этой сфере. Ситуация не меняется годами.
Наталья Шевцова, жительница Минска:
Наталья Николаева показывает результаты почти годового капитального ремонта. На такую дополнительную вентиляцию жители этого дома по улице Голодеда явно не рассчитывали, особенно зимой. Хотя их убеждают: все согласно плану. Верится в это с трудом, особенно, когда у соседей сделано все на совесть.
При этом жители готовы даже разделить финансовое бремя с государством, чтобы решить проблемы. А их немало – сырость в квартирах, плесень, проблемы с вентиляцией. Пока никакого отклика.
Наталья Шевцова:
Люди часто обращаются в Администрацию Президента как в последнюю инстанцию. Но многие вопросы можно было бы решить на месте, если бы чиновники повернулись лицом к людям и боролись с бюрократией.
Еще одна ржавчина, которая буквально проникла во все сферы – коррупция. Иногда ее масштабы на самом деле поражают.
Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:
Все-таки строительство большого города – это командная работа.
Но ответственность должна быть персональной, уверен мэр Минск. И над этим ему еще придется поработать.
В то же время судьба города не только в руках властей. Какой будет столица, зависит и от его жителей. То есть от нас с вами.
Это кадры, на которых Александр Лукашенко вместе с сыновьями высаживает деревья в саду Дворца Независимости. Когда-то и Президент впервые приехал в столицу, которая со временем стала для него второй малой родиной. Сегодня каждому по силам внести свою лепту в создание города.
Ольга Коршун, корреспондент:
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«Нужно возвращать город людям». Рассказываем, как будет развиваться Минск после большого совещания у Президента
Новости Беларуси. Совещание главы государства с активом Минска – долгожданное мероприятие. У Мингорисполкома месяц как новый председатель. Пришло время во...
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