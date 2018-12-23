ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

23.12.2018 20:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в подъезде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

После такого творческого подхода дом точно стал роднее для всех его обитателей.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

Ольга Беркова, жительница Минска:
Наши дети нам активно помогали высаживать деревья. Они участвовали, копали, смотрят, как елочка прижилась, как она растет. Я считаю, это очень здорово. Тем более, мы в городе оторваны от сельской жизни.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

Эта елочка – буквально украшение двора, созданное его жителями.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

Ольга Беркова:
Очень многие соседи привозили со своих участков – кто куст сирени, кто какие-то другие растения. Кто-то покупал. Собственно говоря, каждый сделал свой вклад. Не только «заплатили, купили, посадили». Нет, это действительно все было сделано от души и для общего блага.

«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде

Ольга уверена: красота, и не только внутренняя, спасет мир. Тем временем в планах придать колорит еще и ограждению. Серый – точно цвет не нашего города.

«Нужно возвращать город людям». Рассказываем, как будет развиваться Минск после большого совещания у Президента
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начался сбор денег на празднование Дня Воли — 2019: планируют собрать 50 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика