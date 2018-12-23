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«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде
Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в подъезде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
После такого творческого подхода дом точно стал роднее для всех его обитателей.
Ольга Беркова, жительница Минска:
Эта елочка – буквально украшение двора, созданное его жителями.
Ольга Беркова:
Ольга уверена: красота, и не только внутренняя, спасет мир. Тем временем в планах придать колорит еще и ограждению. Серый – точно цвет не нашего города.
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«Каждый сделал свой вклад»: жители одной из многоэтажек Минска украсили двор и сделали дизайнерский ремонт в подъезде
Новости Беларуси. Дом типовой застройки, никаких изысков. Но минчане взяли инициативу в свои руки буквально и, кроме сада, еще сделали дизайнерский ремонт в...
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