ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

23.12.2018 19:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. За футбол действительно обидно: сборная не блистает, а из клубов стабильно хорошо все только у БАТЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

Ни смена тренеров, ни поколений игроков, ни трагические события почему-то не мешают борисовчанам регулярно показывать достойный результат.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба БАТЭ:
У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать, победа. И, как бы ни складывался матч, какое бы время ни было, мы должны побеждать. То есть пока свисток не прозвучал, будь то еврокубки, чемпионат Беларуси или еще какой-то турнир, мы должны играть до конца.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

Алексей Бага, как и многие его предшественники, сам вышел на тренерский мостик с футбольного поля, потому прекрасно понимает, как нужно мотивировать команду на результат. На поле не должно быть места единоличию, но должны играть личности.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

Алексей Бага:
Для них вызов в сборную – всегда как праздник. Едут туда с удовольствием, с задачей принести результат и добиться победы. Те же Драгун, Стасевич – можно кого угодно вспомнить, и Поляков с повреждениями играл все игры, какие предоставлялись им. То есть для борисовских – могу сказать за своих – это честь.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

В идеале у каждого игрока сборной Беларуси должна быть равная молодежная смена. На практике – игре №1 что-то мешает быть таковой в Беларуси. «В чем загвоздка?» – на неделе спрашивал Президент у главы федерации футбола. Не хватает полей для тренировок? Пожалуйста, хотя бы доведите до ума региональные.

Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это небольшие деньги для того, чтобы создать в каждом районе и области центры эти. Тем более, в каждой школе городской, в каждой школе сельской есть эти стадионы, только надо их привести в порядок и назначить ответственных. Нужно, чтобы каждый руководитель сельскохозяйственного кооператива на селе, в районе  руководитель предприятия какого отвечали за этот клочок земли. Тогда будет толк.

Все у нас есть. У нас нет даже не организации, у нас нет спроса за результат. Но с моей стороны это не заржавеет.
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. За футбол действительно обидно: сборная не блистает, а из клубов стабильно хорошо все только у БАТЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ни...
 
Новости дня
Новости разные
 
В понедельник немного похолодает, но на юге еще будет мокрый снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика