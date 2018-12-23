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Алексей Бага: «У нас уже давным-давно наша основная задача – это побеждать»
Новости Беларуси. За футбол действительно обидно: сборная не блистает, а из клубов стабильно хорошо все только у БАТЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ни смена тренеров, ни поколений игроков, ни трагические события почему-то не мешают борисовчанам регулярно показывать достойный результат.
Алексей Бага, главный тренер футбольного клуба БАТЭ:
Алексей Бага, как и многие его предшественники, сам вышел на тренерский мостик с футбольного поля, потому прекрасно понимает, как нужно мотивировать команду на результат. На поле не должно быть места единоличию, но должны играть личности.
Алексей Бага:
В идеале у каждого игрока сборной Беларуси должна быть равная молодежная смена. На практике – игре №1 что-то мешает быть таковой в Беларуси. «В чем загвоздка?» – на неделе спрашивал Президент у главы федерации футбола. Не хватает полей для тренировок? Пожалуйста, хотя бы доведите до ума региональные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все у нас есть. У нас нет даже не организации, у нас нет спроса за результат. Но с моей стороны это не заржавеет.
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Новости Беларуси. За футбол действительно обидно: сборная не блистает, а из клубов стабильно хорошо все только у БАТЭ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ни...
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