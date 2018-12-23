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Начался сбор денег на празднование Дня Воли — 2019: планируют собрать 50 тысяч рублей

23.12.2018 20:18 — Разное | Партизан  
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На Талаке запустилась кампания по сбору денег на День Воли-2019. Организаторы рассчитывают собрать минимум 50 тысяч рублей. Менее чем за час с момента старта краудфандинг-кампании белорусы уже пожертвовали на мероприятие более 600 рублей.

«Мы считаем, что начинать работать нужно уже сейчас, чтобы красиво закончить #БНР100 и войти в Новый Год с конкретными целями. Пока мы не можем анонсировать площадки, на которых пройдут основные мероприятия на «День Воли 2019», но обещаем оперативно делиться с вами всеми важными новостями. На сегодняшний день вся подготовительная работа происходит на волонтерских началах силами организаторов #БНР100 без всякой внешней поддержки. Нам хочется продолжить хороший пример кампании к 100-летию БНР и организовать «День Воли 2019» за деньги, которые белорусы жертвовали в рамках публичной краудфандинговой кампании. Опыт прошлых лет показывает, что окончательный формат мероприятия станет понятен только в феврале-марте, так как на это влияют многие внешние и внутренние факторы, но подготовительные работы нужно начинать заранее, чтобы быть готовыми к любым сценариям», - рассказали организаторы.


Фото Сергея Гудилина с празднования Дня Воли-2018.

Все, кто поддержат проект, будут приглашены на празднование. Планируется, что в 2019 году на проведение основных мероприятий будет отведено целых два дня: основные большие события в Минске и других городах Беларуси проведут в выходной день 24 марта, а 25 марта каждый сможет выбрать личный сценарий празднования «Дня Воли».

 
Самых щедрых спонсоров дополнительно отблагодарят майками и бело-красно-белыми флагами.

Напомним, праздничный концерт к БНР-100 около Оперного театра посетили десятки тысяч человек. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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На Талаке запустилась кампания по сбору денег на День Воли-2019. Организаторы рассчитывают собрать минимум 50 тысяч рублей. Менее чем за час с момента старта...
 
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