В шахте «Уралкалия» в Соликамске нашли тела 9 погибших горняков

ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края. Позже стало известно, что обнаружено тело девятого сотрудника. Ранним утром в воскресенье спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщилив пресс-службе правительства Пермского края. Позже стало известно, что обнаружено тело девятого сотрудника.





«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.





Спасательная группа начала спуск в шахту в Соликамске Пермского края для поиска девятого рабочего.





«Следующая спасательная группа уже спускается, пройдено 170 метров. С собой взяли три установки пожаротушения», — сказала собеседница агентства. По ее словам, последний рабочий, предположительно, находится в том же месте, где ранее обнаружены тела погибших. Также продолжаются работы по ликвидации отдельных очагов горения в шахте.





Позже ТАСС сообщил, что найдено тело девятого погибшего.





Личности всех пропавших и их место жительства установлены: пять человек из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края.





24 декабря в регионе объявлен траур.









В субботу, 22 декабря, около 10.04 произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации «УС-30», которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. Полностью потушить пожар удалось только около 17 часов 23 декабря.





На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.





По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.





Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек»).





Подрядная организация «УС-30» выплатит по 2 млн российских рублей семьям погибших работников в результате задымления в шахте Соликамска Пермского края. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник «УС-30», сотрудники которой вели строительные работы в шахте, Андрей Максимов, сообщает ТАСС. Компания «Уралкалий» выплатит семьям работников «УС-30», погибших по 3 млн российских рублей, сообщается на сайте компании.