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В понедельник немного похолодает, но на юге еще будет мокрый снег

23.12.2018 19:33 — Разное | Партизан  
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В ближайшие сутки, 24 декабря, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода. Временами будет идти снег, ночью на юге страны — мокрый снег, местами сильный. Возможно налипание мокрого снега.

В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер — переменных направлений, днем ​​северо-западный умеренном.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до минус 7 градусов, ночью при прояснениях — до минус 9, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

 
 
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В ближайшие сутки, 24 декабря, в Беларуси ожидается преимущественно облачная погода. Временами будет идти снег, ночью на юге страны — мокрый снег, местами сильный....
 
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