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Лукашенко выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами цунами в Индонезии
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате цунами на западном побережье страны, сообщили в пресс-службе главы государства.
"В Республике Беларусь с глубокой болью и печалью восприняли сообщение о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг", - говорится в соболезновании.
Глава белорусского государства пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим и возвращения затронутых стихией регионов к обычному образу жизни.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким...
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