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Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

23.12.2018 21:49 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В любом государстве один из верных признаков наступления Нового года – рассмотрение пакета бюджетных документов на год грядущий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Депутаты Палаты представителей на неделе приняли его в двух чтениях.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Скажете быстро? С одной стороны – да. Но эта сторона лишь верхушка айсберга работы, которая была проделана по подготовке документов и экономическим блоком правительства, и депутатами, и экспертами.

Считать каждую копейку, четко расставляя приоритеты. Задачи Президента по формированию бюджета понятны и прозрачны. Перед тем, как отправить бюджетный пакет в парламент, глава государства на неделе провел совещание.

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Кстати, не первое в 2018 году по этой теме. К проекту бюджета и изменениям в Налоговый кодекс Александр Лукашенко обращался регулярно.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Никаких излишеств и резервов. Только самое необходимое. Высокий уровень исполнения доходной части. Разумное расходование средств – только тем, кто в этом действительно нуждается. Эффективное, простое и понятное налоговое законодательство. Вот тот фундамент, на котором будет развиваться независимая Беларусь. И никакой налоговый маневр его не пошатнет.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Торф, солома, опилки и даже еловые шишки. На этом предприятии в ход идёт всё. А всё для того, чтобы создать условия, способные извлечь максимальное количество тепла из местных видов топлива. Рекордного для твердотопливных котлов КПД в 91 % добились специалисты компании-резидента гомельской СЭЗ.

И в этом эффективном направлении гомельские инженеры вместе с европейскими коллегами работают более 20 лет. Главный центр разработки находится во Франции, в Гомеле передовые идеи адаптируют к местным условиям. Льготный налоговый режим СЭЗ и в адаптации, и в работе на внешних рынках, конечно, помогает.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Павел Проскушкин, технический директор предприятия:
Для нас статус резидента СЭЗ дает преимущества. В частности, наши предприятия освобождены от налога на землю, недвижимость и на прибыль. Это касается продукции, произведенной на экспорт.

СЭЗ – это комфортные условия и одновременно ощутимый вклад в макроэкономические показатели. Только в Гомельском регионе зарегистрирован 71 резидент, который дает работу 28 тысячам человек.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

За 11 месяцев резидентами произведено продукции на 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Но эти показатели, да и в целом инвестиционный климат, можно улучшить. На это направлена новая редакция Налогового кодекса.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Геннадий Бойкачёв, начальник управления международного и инвестиционного сотрудничества администрации СЭЗ «Гомель-Ратон»:
Для резидентов СЭЗ снимается ограничение по льготе на прибыль. Если раньше льгота давалась в течение 10 лет, то сейчас – на весь срок реализации проекта в качестве резидента СЭЗ. Кроме того, снимается ограничение на льготы по налогу на землю.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

В целом же в графах «налог на недвижимость» и «земельный налог», если не говорить лишь о резидентах СЭЗ, есть и другие изменения. А точнее, стимулирующие меры. Во-первых, с 2020 года повышающий коэффициент снизится с 2,5 до 2 (а это очевидное уменьшение затрат). Во-вторых, отменяется возможность десятикратного увеличения налога на недвижимость и землю по неиспользуемым помещениям и земельным участкам.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Ставки и количество налогов не поменялись, зато затраты на налоговое администрирование будут меньше. Есть и другие новшества. Вместо ареста счёта добросовестному плательщику будет даваться рассрочка, а значит, бизнес сможет продолжать работу. Предусмотрено снижение ставок по налогу на прибыль, если ресурсы отправлены на инвестиции. Одним словом, документ стал проще и понятнее, отмечают в бизнес-союзах (чьи предложения, кстати, услышали). Главное – продолжать работу в этом направлении.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского:
Рабочая группа на сегодняшний день практически не работала по неналоговым платежам. Например, плата за дороги, обязательные социальные отчисления. К этому мы подступимся в 2019 году, потому что сама работа над Налоговым кодексом показала, что работа даёт эффект, останавливаться на достигнутом мы не можем. Мы должны постоянно совершенствоваться. И уже следующий шаг – это работа над снижением налоговой нагрузки.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Над изменениями и дополнениями работали три межведомственные группы при Совете Министров, Минфине, а потом ещё и Совете Республики. В итоге действительно важный шаг сделан. Ведь именно налогами во многом определяются доходы, которые, кстати, точно просчитаны в ещё одном финансовом документе.

Налоги от внешнеэкономической деятельности, на товары, на доходы и прибыль.

В двух томах – результат кропотливой работы не одного десятка человек. Просчитывали всё до мелочей. Ведь за каждой цифрой – будущее той или иной сферы. И вот на неделе главный финансовый документ, который расставил все точки над «i» на будущий год, принят. Буквально по цифрам «бюджетный пирог» раскладывает председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Людмила Добрынина. Особое внимание – выполнению долговых обязательств.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Ну и самое главное, конечно, то, что социальную направленность усилили. В первую очередь благодаря тому, что на 10 % сокращена поддержка реального сектора. В итоге ждать можно прибавку заработной платы. С ростом в 10 % формируется семейный капитал (на 2019 год его предусмотрели в сумме 343 миллиона рублей). А значит, поддержка многодетных семей будет продолжена.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Поставлена задача: в соответствии с программой развития нашей страны уровень средней заработной платы в бюджетной сфере довести до соотношения 80 % к средней заработной плате по стране. В связи с этим увеличиваются расходы и финансирование социальной сферы. Это, прежде всего, образование, здравоохранение. Если расходы сформированы с ростом 105 %, то на социальную сферу они увеличиваются практически на 18 %.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

В основе бюджета-2019 – консервативный сценарий. Сформирован бюджет с профицитом. Доходы – 23,7 миллиарда рублей, расходы – без малого 22. Что же касается прогнозных показателей, то заложены следующие цифры: темп роста ВВП – 102,1 %, уровень инфляции – 5 %. Если с доходами всё понятно – есть налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления, то что с расходами?

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Анастасия Иванникова, СТВ:
Давайте разберёмся, куда же всё-таки пойдут эти деньги. И посмотрим, какой будет наша «корзина покупок». Больше всего направят на общегосударственную деятельность. Далее идёт национальная экономика. Траты на образование и здравоохранение тоже запланированы немалые. Ну а дальше уже будут идти национальная оборона, физкультура, спорт, культура, СМИ. Вот такими будут наши расходы в 2019 году.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Конечно, не забыли про социальную политику, судебную власть и правоохранительную деятельность, сферу ЖКХ. Новшества бюджета на недели обсуждали во Дворце Независимости. Так, к примеру, резервный фонд Президента может быть увеличен за счёт сверхплановых доходов. Расширяются полномочия местных органов – они могут самостоятельно расходовать определённые виды субвенций. К примеру, на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыле.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Но, как бы то ни было, в проекте бюджета нужно было учесть главное – никакого расточительства, зазоров и излишеств. Каждая копейка под счёт.

Александр Лукашенко: «Никакого расточительства государственных средств в будущем году допустить мы не можем»

Конечно, сложности, связанные с влиянием на Беларусь российского налогового манёвра в нефтяной сфере, есть. Мнений и разговоров сегодня масса.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Тем более, на уровне правительств договориться не удалось. Александр Лукашенко подчеркнул: даже при худшем для Беларуси варианте в экономике нашей страны ничего не обрушится. Разве что в некоторой степени придётся переформатировать нашу внутреннюю и внешнюю политику.

Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет

Но в то же время того самого «переформатирования» внутренней и внешней политики бояться не нужно, заверяет министр финансов.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

Максим Ермолович, министр финансов Беларуси:
В доходах бюджета уже заложены потери, связанные с этим налоговым маневром. Если будет принято решение о его компенсации для Республики Беларусь, то это дополнительные доходы, которые будут зачисляться в резервный фонд и направляться по решению Президента на те задачи – они известны – это рост благосостояния граждан, реализация важнейших инфраструктурных проектов, погашение государственного долга. В любом случае, по этим направлениям Президент примет решение, куда эти средства направить.

Бюджет-2019 в цифрах. Что почём, и какие сферы будут в приоритете в будущем году

И пусть пока это всего лишь цифры и сухие расчёты, уже совсем скоро мы увидим реальный результат: в промышленности, агрокомплексе, науке, социальной сфере. И это тот случай, когда в цифрах – будущее.

Проект бюджета на 2019 год сформирован по жёсткому сценарию – Минфин
 
Теги: Гомель
 
 
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