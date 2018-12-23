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Капитан сборной по хоккею об инциденте с гимном: «Если бы это было в конце, наверное, реакция была бы другой»
Новости Беларуси. Спорт не просто увлечение, полезное для физического здоровья каждого отдельно взятого человека, а объединяющий фактор для миллионов. Потому тот, кто выходит на спортивные площадки, должен понимать: только от него зависит, победит или проиграет сегодня целая страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А пока, видимо, в некоторых видах спорта не слишком уверено или привычно звучит победный голос Беларуси. За последнее время несколько случаев. В июле 2017 года легкоатлетка Скворцова
Андрей Антонов, капитан сборной Беларуси по хоккею:
Сейчас, я думаю, самое главное – как-то всем объединиться вокруг общей цели. Потому что негатив и критика – это тоже полезные вещи, но, в целом, когда ты ощущаешь поддержку не только родных, близких, тренеров и какого-то узкого круга лиц, которые причастны к сборной, но и всех остальных, вообще всей страны – это все-таки добавляет тебе и уверенности, и желания. Даже окрыляет. Поэтому я призываю: побольше веры в своих спортсменов.
Между тем наших хоккеистов регулярно поддерживает 15-тысячная «Минск-Арена». С ней соседствуют спортивные дома футбола, гребли и гимнастики – с такой концентрацией название проспекта Победителей приобретает еще один смысл. Ежегодно в Беларуси тратят деньги на развитие спортивной инфраструктуры, мы способны принимать самые важные мировые первенства. Но как хотелось бы их не просто проводить, но и побеждать!
Алена Сырова, корреспондент:
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Капитан сборной по хоккею об инциденте с гимном: «Если бы это было в конце, наверное, реакция была бы другой»
Новости Беларуси. Спорт не просто увлечение, полезное для физического здоровья каждого отдельно взятого человека, а объединяющий фактор для миллионов. Потому тот,...
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