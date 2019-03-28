Развитие культуры регионов. Областной семинар-практикум в Мстиславле собрал директоров клубных систем Могилёвщины

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С 19 по 20 декабря в нашем районе проходил областной семинар-практикум «Развитие культуры регионов области: инновационный потенциал». На мероприятие собрались директоры клубных систем со всей области, чтобы обсудить вопросы развития культуры на Могилёвщине. Семинар стартовал во Дворце бракосочетаний и торжеств, где присутствовали представители всех клубных систем области, местной власти и специалисты по вопросам культуры.





Участников семинара не только поздравили с достижениями, но и обратили внимание на определённые проблемы, призвав работников клубной системы к открытому диалогу, который поможет выявить реальное положение дел в области и активному взаимодействию с органами власти.

В рамках семинара участники форума посетили районный Центр культуры и народного творчества, Дом ремёсел, православный духовный центр, Свято-Пустынский Успенский мужской монастырь, базу отдыха «Семигорье» и Замковую гору. Кроме этого, они съездили в агрогородок Ходосы, где гости смогли познакомиться с деятельностью сельского Дома культуры и узнать, как инфраструктура населённого пункта может использоваться для развития туризма и организации досуга подрастающего поколения.

Также были отмечены почётными грамотами и благодарностями лучшие директоры клубных систем области и начальники идеологической работы, культуры и по делам молодёжи.

Участники семинара-практикума отметили высокий уровень его проведения, а также готовность применять полученные знания в своей дальнейшей практической деятельности и продолжать вести продуктивный диалог на межведомственном уровне.

Подробнее о событии — в номере газеты «Святло Кастрычніка» за 22 декабря.