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В Бресте опять снегопад, уже есть первые ДТП на дорогах
24.12.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест
Не успел выпасть снег, как бьются опять - соблюдайте осторожность!
Фото сделано на Партизанском проспекте, ближе к ул. Ленинградской очевидцем. Со стороны похоже на лобовое. Один из очевидцев утверждает, что ДТП произошло по вине пьяного водителя, впрочем, пока это не подтверждено официально.
Вот и дождались снега, о котором так мечталось вчера, на открытии ёлки...
Красота, если ты дома, но так опасно, когда ты на дороге!
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