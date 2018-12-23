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В Бресте опять снегопад, уже есть первые ДТП на дорогах

24.12.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Не успел выпасть снег, как бьются опять - соблюдайте осторожность!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61871.php

В Бресте опять снегопад, уже есть первые ДТП на дорогах

Фото сделано на Партизанском проспекте, ближе к ул. Ленинградской очевидцем. Со стороны похоже на лобовое. Один из очевидцев утверждает, что ДТП произошло по вине пьяного водителя, впрочем, пока это не подтверждено официально.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61871.php

В Бресте опять снегопад, уже есть первые ДТП на дорогах

Вот и дождались снега, о котором так мечталось вчера, на открытии ёлки...


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61871.php

В Бресте опять снегопад, уже есть первые ДТП на дорогах

Красота, если ты дома, но так опасно, когда ты на дороге!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61871.php

В Бресте опять снегопад, уже есть первые ДТП на дорогах

 
 
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Не успел выпасть снег, как бьются опять - соблюдайте осторожность! Фото сделано на Партизанском проспекте, ближе к ул. Ленинградской очевидцем. Со стороны похоже...
 
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