В Бресте опять снегопад, уже есть первые ДТП на дорогах

Не успел выпасть снег, как бьются опять - соблюдайте осторожность!



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Фото сделано на Партизанском проспекте, ближе к ул. Ленинградской очевидцем. Со стороны похоже на лобовое. Один из очевидцев утверждает, что ДТП произошло по вине пьяного водителя, впрочем, пока это не подтверждено официально.



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Вот и дождались снега, о котором так мечталось вчера, на открытии ёлки...



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Красота, если ты дома, но так опасно, когда ты на дороге!



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