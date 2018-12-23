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В Пинске выбрали логотип культурной столицы года

24.12.2018 06:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Определен победитель конкурса на создание логотипа "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Пинском горисполкоме.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61868.php

В Пинске выбрали логотип культурной столицы года

Лучшей признана работа местного иллюстратора Виктора Сагановича. Центральная часть логотипа повторяет план города и символизирует его культурно-историческое наследие. Белые лучи схематически отражают основные направления пинских улиц. За ними в авторской прорисовке изображены основные достопримечательности столицы Полесья. Композицию венчает выполненная в цветовой гамме герба города птица-цветок - как символ искусств, народных традиций и промыслов. Голубой фон напоминает о близости реки.

Полиграфическое исполнение логотипа поручено Пинской региональной типографии. Знак будет использоваться в открытках, буклетах, другой сувенирной продукции.

Торжественная церемония открытия республиканской акции "Пинск - культурная столица 2019" назначена на 25 января. Состоятся гала-концерт, чествование деятелей культуры и искусств города. РУП "Белпочта" подготовит художественно оформленный тематический конверт, а также специальный штемпель для гашения марок.

В течение года в Пинске пройдет более 400 разнообразных мероприятий, в том числе более 40 крупных. В частности, состоятся фестивали органной и духовной музыки, бардовской песни, международный фестиваль духовых оркестров. Лето начнется с регионального фестиваля искусств "Зори над Пиной" и фестиваля уличного творчества "Перекресток". Планируется провести библиотечный литературный марафон и областной конкурс рисунка "Архитектурное наследие Пинска". На особо значимых памятниках старины появятся QR-коды объектов. Музей Белорусского Полесья подготовит серию выставок "Тайны пинской земли". Для любителей сценического искусства запланированы Театральные дни на Пинщине. Активизируется экскурсионная, концертная и выставочная деятельность.

Республиканская акция "Культурная столица года" в Беларуси проводится с 2010 года. Первым этот статус получил Полоцк. В 2011 году эстафету принял Гомель, затем Несвиж (2012), Могилев (2013), Гродно (2014), Брест (2015), Молодечно (2016), Бобруйск (2017), Новополоцк (2018).

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Определен победитель конкурса на создание логотипа "Пинск - культурная столица Беларуси 2019 года", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Пинском горисполкоме. Лучшей...
 
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