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«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели
Пять любопытных высказываний минувшей недели.
Александр Лукашенко, президент
17 декабря, принимая с
Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится.
«И не говорите потом, что вас не предупреждали…»
Владимир Макей, глава МИД
20 декабря на
Если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков.
Высказывание министра иностранных дел Беларуси особенно хорошо смотрится на фоне предложения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пойти на уступки по нефти и газу за «более углубленную интеграцию»: единые валюту, суд, таможню и парламент.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики
20 декабря на
Cегодня в Польше работают пять заводов по производству картофеля-фри, причем практически все они ориентированы на Беларусь. До чего же мы, бульбаши, дожили?
Чудеса луканомики.
Владимир Путин, президент России
20 декабря на
Россия всегда жила в ситуации санкций и ограничений. У нас 160 миллионов проживает, с нами надо считаться, мы защищаем интересы народа аккуратно, без всякого хамства.
В России 146,8 млн жителей, по данным Росстата. Откуда еще 13,2 млн попыталась подсчитать
Александр Отрощенков, политический активист
19 декабря в интервью
Огромная часть вины за последствия Площади-2010 лежит на лидерах «Европейской Беларуси» Дмитрии Бондаренко и Андрее Санникове.
В восьмую годовщину Плошчы-2010 один из организаторов протестов дал большое и откровенное
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Пять любопытных высказываний минувшей недели.
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