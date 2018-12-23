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«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели

24.12.2018 00:15 — Разное | UDF  
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Пять любопытных высказываний минувшей недели.




«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели


Александр Лукашенко, президент
17 декабря, принимая с докладом чиновников


Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится.


«И не говорите потом, что вас не предупреждали…» (с)




«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели


Владимир Макей, глава МИД
20 декабря на церемонии поднятия флага МИД


Если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков.


Высказывание министра иностранных дел Беларуси особенно хорошо смотрится на фоне предложения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пойти на уступки по нефти и газу за «более углубленную интеграцию»: единые валюту, суд, таможню и парламент.



«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели


Михаил Мясникович, председатель Совета Республики
20 декабря на заседании палат парламента


Cегодня в Польше работают пять заводов по производству картофеля-фри, причем практически все они ориентированы на Беларусь. До чего же мы, бульбаши, дожили?


Чудеса луканомики.




«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели


Владимир Путин, президент России
20 декабря на пресс-конференции


Россия всегда жила в ситуации санкций и ограничений. У нас 160 миллионов проживает, с нами надо считаться, мы защищаем интересы народа аккуратно, без всякого хамства.


В России 146,8 млн жителей, по данным Росстата. Откуда еще 13,2 млн попыталась подсчитать «Наша Нива». Общее население России, Беларуси и оккупированых территорий Грузии и Украины? Население России плюс русская диаспора на постсоветском пространстве? Жители Беларуси и Северного Казахстана (населенного, преимущественного, русскими)?




«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели


Александр Отрощенков, политический активист
19 декабря в интервью Reformation


Огромная часть вины за последствия Площади-2010 лежит на лидерах «Европейской Беларуси» Дмитрии Бондаренко и Андрее Санникове.


В восьмую годовщину Плошчы-2010 один из организаторов протестов дал большое и откровенное интервью о том, как все было.

 
 
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Пять любопытных высказываний минувшей недели.
 
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