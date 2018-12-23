«Даже при худшем варианте ничего не обрушится». Цитаты недели

Пять любопытных высказываний минувшей недели.











Александр Лукашенко, президент

17 декабря, принимая с докладом чиновников , президент17 декабря, принимая счиновников

Меня настораживает, что белорусы заволновались. Я хочу прямо сказать: волноваться абсолютно нет причин. Это наша проблема, которую мы должны решить. Даже при худшем варианте ничего не обрушится.

Владимир Макей, глава МИД

20 декабря на церемонии поднятия флага МИД , глава МИД20 декабря на

Если спросить подавляющее число граждан нашей страны, они однозначно скажут, что Беларусь должна оставаться независимым и суверенным государством. Об этом суверенитете и независимости мы мечтали, думали на протяжении многих-многих веков.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики

20 декабря на заседании палат парламента , председатель Совета Республики20 декабря напалат парламента

Cегодня в Польше работают пять заводов по производству картофеля-фри, причем практически все они ориентированы на Беларусь. До чего же мы, бульбаши, дожили?

Владимир Путин, президент России

20 декабря на пресс-конференции , президент России20 декабря на

Россия всегда жила в ситуации санкций и ограничений. У нас 160 миллионов проживает, с нами надо считаться, мы защищаем интересы народа аккуратно, без всякого хамства.

Александр Отрощенков, политический активист

19 декабря в интервью Reformation политический активист19 декабря в интервью

Огромная часть вины за последствия Площади-2010 лежит на лидерах «Европейской Беларуси» Дмитрии Бондаренко и Андрее Санникове.

«И не говорите потом, что вас не предупреждали…»Высказывание министра иностранных дел Беларуси особенно хорошо смотрится на фоне предложения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева пойти на уступки по нефти и газу за «более углубленную интеграцию»: единые валюту, суд, таможню и парламент.Чудеса луканомики.В России 146,8 млн жителей, по данным Росстата. Откуда еще 13,2 млн попыталась подсчитать. Общее население России, Беларуси и оккупированых территорий Грузии и Украины? Население России плюс русская диаспора на постсоветском пространстве? Жители Беларуси и Северного Казахстана (населенного, преимущественного, русскими)?В восьмую годовщину Плошчы-2010 один из организаторов протестов дал большое и откровенноео том, как все было.