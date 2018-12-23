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Лёгкий разговор? Пробное видео проекта онлайн-интервью от SlutskGorod
24.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Пока остановились на пилотном названии «Легкий разговор». Были ещё варианты «Лайтовая беседа» или «Неформальный разговор», правда, ни одна из этих фраз емко не выражает суть задумки. У вас есть предложения?
Суть проекта
В команде SlutskGorod давно витала идея сделать серию интервью с разными людьми, известными и не только, в которых собеседник без прикрас и цензуры может высказываться о чём угодно.
Подразумевалось, что это будет непосредственный разговор, который транслируется в Instagram или Вконтакте, а пользователи в режиме онлайн могут задавать вопросы и корректировать беседу. Потом краткая версия этого интервью загружается на YouTube.
К тому же, прямой эфир в соцсеть — это гарант свободы слова и честности. Нам-то нечего скрывать.
Первый блин
Мы начали заниматься этим вопросом ещё весной, но что-то не срасталось. То не устраивало качество картинки в онлайн-трансляции, то возникала сложность в полевых условиях параллельно подключить несколько микрофонов.
Наконец, решили не заморачиваться и сделать всё максимально просто. Это выявило некоторые ошибки, которые мы будем исправлять в дальнейшем, но зато дело сдвинулось с мёртвой точки.
Первым нашим собеседником стал руководитель бара «Непариж» Анатолий Саванович.
Что дальше?
Мы с Толей как-то уже общались в прямом эфире Instagram — тогда многие подписчики отметили, что им «зашёл» такой формат. Причём в комментариях просили поговорить с самыми разными людьми, от дворников до чиновников, об их быте, острых проблемах и видении мира.
А теперь SlutskGorod приглашает к участию всех желающих, кому есть что сказать или кто просто хочет пообщаться на вольную тему. Пишите в личные сообщения
Дальше будет лучше.
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