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Любовь Черкашина: Мы хотим медалей еще больше, чем тот, кто на нас смотрит
Новости Беларуси. На неделе состоялось не единожды анонсированное мероприятие – совещание у главы государства о развитии летних видов спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И дело тут даже не в том, что готовить телегу лучше зимой – настал тот момент, когда дальше тянуть некуда. Народ устал ждать результатов, сказал Президент. И это чистая правда.
Не за горами главные старты 2019 года – II Европейские игры. Они пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Страна-хозяйка просто не может их провалить – нам нужны медали. Иначе в профессиональном спорте и смысла-то нет. А через полтора года Олимпиада в Токио, и там наши спортсмены должны достойно представить страну: результат прошлых летних Игр не устраивает ни функционеров, ни болельщиков.
Как и нашего корреспондента Алену Сырову, которая была на совещании и узнала, как стать быстрее, выше, сильнее.
Легкая атлетика, академическая гребля, стрельба, плавание и гимнастика. Еще со времен Советского Союза традиционно медальные для нас виды спорта почему-то все реже становятся поводом для радости целой страны, и все чаще – поводом задуматься.
Любовь Черкашина, старший тренер национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Вот так, со знанием дела, о спортивных неудачах говорит Любовь Черкашина, бронзовый призер олимпийского Лондона-2012, а нынче старший тренер нацсборной по художественной гимнастике. Сегодня она пытается воспитать и разглядеть будущих звездочек, скажем, на проходящем в эти дни Baby Cup.
И если с преемственностью и мотивацией спортсменок, даже если им 4 года, проблем нет – все сплошь мечтают об олимпийском золоте, то со второй, казалось бы, не менее логичной мечтой – остаться в спорте по завершению карьеры и самой вырастить чемпионку – намного сложнее.
Любовь Черкашина:
Прибавим запрет на работу тренером параллельно с обучением длинною в четыре года, и потенциальный перспективный преемник уходит к частнику – преподавать не художественную, а общую гимнастику. Два часа работы, ответственности меньше, а денег – больше. А что остается сборной? Очевидно же: не будет спортсменов, если нет тренеров-профессионалов.
Такую проблему и способы ее решения во время большого разговора с Президентом в штаб-квартире НОК озвучила Ирина Лепарская.
Александр Лукашенко идею главного тренера поддержал. Что касается финансовой мотивации – здесь позиция главы государства принципиальная: сначала результат, потом – деньги.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. На неделе состоялось не единожды анонсированное мероприятие – совещание у главы государства о развитии летних видов спорта, сообщили в...
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