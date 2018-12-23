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Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»

24.12.2018 01:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе в Минске проходила республиканская универсиада по муай-тай или таиландскому боксу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»

Картинка, конечно, далека от идеальной. Зал по зрелищности и атмосферности вряд ли может соперничать с «Минск-Ареной» или «Борисов-Ареной».

Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»

Но именно здесь белорусские бойцы побеждают. Вы ведь наверняка не знали, что лучше белорусов в этом виде спорта иногда бывают разве что сами родоначальники-тайцы?

Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
За последние 10 лет мы четырехкратные чемпионами мира и пятикратные чемпионы Европы. Мы никогда ни на чемпионатах мира, ни на чемпионатах Европы не опускались ниже третьего места. Сегодня есть очень хороший потенциал: у нас семь заслуженных мастеров спорта, четыре заслуженных тренера. Я думаю, что при включении тайского бокса в программу Олимпийских игр белорусские спортсмены обязательно будут в медальном зачете.

Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»

Знакомьтесь, Максим Петкевич. Был чемпионом мира и трижды лучшим в Европе. Казалось бы, вот она – вершина карьеры, можно почивать на лаврах. Но мысль об олимпийском золоте не дает спортсмену покоя. Муай-тай признал Международный олимпийский комитет. А это значит, что мечта о победе на главных играх четырехлетия вполне может сбыться. Скорее всего, в Париже-2024.

Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»

Максим Петкевич, мастер спорта международного класса:
Обидно больше знаете за что? За футбол. Нет медалей совсем, а деньги бешеные, и залы, мячи – все выделяется им. В боксе тоже есть свои люди, которые завоевывают победы, как и на Олимпиадах. У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе в Минске проходила республиканская универсиада по муай-тай или таиландскому боксу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Картинка,...
 
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