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Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»
Новости Беларуси. На неделе в Минске проходила республиканская универсиада по муай-тай или таиландскому боксу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Картинка, конечно, далека от идеальной. Зал по зрелищности и атмосферности вряд ли может соперничать с «Минск-Ареной» или «Борисов-Ареной».
Но именно здесь белорусские бойцы побеждают. Вы ведь наверняка не знали, что лучше белорусов в этом виде спорта иногда бывают разве что сами родоначальники-тайцы?
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Знакомьтесь, Максим Петкевич. Был чемпионом мира и трижды лучшим в Европе. Казалось бы, вот она – вершина карьеры, можно почивать на лаврах. Но мысль об олимпийском золоте не дает спортсмену покоя. Муай-тай признал Международный олимпийский комитет. А это значит, что мечта о победе на главных играх четырехлетия вполне может сбыться. Скорее всего, в Париже-2024.
Максим Петкевич, мастер спорта международного класса:
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Международный прёзер по муай-тай: «У нас большие результаты, но нет залов хороших, все оплачиваем за свои деньги»
Новости Беларуси. На неделе в Минске проходила республиканская универсиада по муай-тай или таиландскому боксу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Картинка,...
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