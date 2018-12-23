Лимиты на посылки из-за границы для некоторых белорусов увеличат до 500 евро

В Беларуси с 1 января 2019 года повышают месячные нормы лимитов на посылки из-за границы — с нынешних 22 евро до 200 евро. При этом стоимость одной посылки не может превышать 22 евро. Однако для некоторых белорусов норма беспошлинного ввоза товаров по почте составит 500 евро и 31 килограмм в месяц, сообщают в ГТК.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Льгота по таможенным платежам будет предоставлена белорусам, страдающим определенными заболеваниями, — для товаров медицинского назначения и диетического лечебного питания, пересылаемых почтой (в пределах норм беспошлинного ввоза, установленных на уровне Евразийского экономического союза).

— С 1 января 2019 года такая норма будет составлять 500 евро и 31 кг. Так, например, предполагается включение в перечень такой болезни как «сахарный диабет» по которой в Беларуси состоит на учете более 300 тысяч человек, — поясняют в ГТК.