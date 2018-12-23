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Лимиты на посылки из-за границы для некоторых белорусов увеличат до 500 евро
В Беларуси с 1 января 2019 года
Льгота по таможенным платежам будет предоставлена белорусам, страдающим определенными заболеваниями, — для товаров медицинского назначения и диетического лечебного питания, пересылаемых почтой (в пределах норм беспошлинного ввоза, установленных на уровне Евразийского экономического союза).
— С 1 января 2019 года такая норма будет составлять 500 евро и 31 кг. Так, например, предполагается включение в перечень такой болезни как «сахарный диабет» по которой в Беларуси состоит на учете более 300 тысяч человек, — поясняют в ГТК.
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Педоставлена льгота по таможенным платежам для товаров медицинского назначения и диетического лечебного питания, пересылаемых почтой.
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