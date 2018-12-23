Что делать в Минске на школьных каникулах? Гид, который точно не разорит вас

Школьные каникулы стартуют синхронно с самым волшебным периодом года, когда хочешь не хочешь, а начинаешь верить в чудо. Как ориентироваться во всех этих новогодних развлекательных шоу, какие елки стоят внимания, что смотреть в кино? AFISHA.TUT.BY подготовила гид по лучшим мероприятиям предновогоднего Минска для совсем малышей, школьников и тех, кто постарше.

Для малышей: много театра, елки и цирк

Главная елка страны (0+)



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: с 21 декабря, 11.00, 14.30, 18.00. Где: Дворец Республики , Большой зал. Сколько: от 6 до до 25 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В Большом зале Дворца Республики вместе с героями представления «Формула добра» зрителям предстоит побывать и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнать много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений и, наконец, стать свидетелем чуда — появления волшебного сада в холодных снегах. Зрители шоу примут участие в увлекательных рождественских приключениях и убедятся, что мечта, умноженная на формулу добра, — это сила, которая способна творить невероятные чудеса.

Главная елочка страны (0+)



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: с 21 декабря, 11.00, 15.00, 18.00. Где: Дворец Республики , Малый зал. Сколько: от 8 до 15 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

В Малом зале покажут музыкальную сказку «Как стать Снегурочкой» режиссера-постановщика Татьяны Троянович. В ролях — лучшие актеры «Театра-студии киноактера»: Вера Полякова, Виктор Рыбчинский, Артем Давидович, Елена Гиренок, Валерия Ефименко. А перед началом представления вас ждет дискотека у новогодней елки.

Шоу по мотивам книг о Гарри Поттере (6+)



Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня». Носит иллюстративный характер

Когда: с 24 по 30 декабря, 16.00 и 19.00. Где: « Контакт » (ул. Максима Танка, 8а). Сколько: 6 рублей.

В канун Нового года вас приглашают на встречу с героями известной вселенной: вы сможете оказаться в волшебной школе Хогвартс, попасть на урок зельеварения, увидеть мандрагору и стать болельщиком игры квиддич. Профессиональные танцоры, акробаты и цирковые артисты, театр теней и неоновое шоу — это все включено в программу. Кстати, за 30 минут до начала представления зрители смогут посетить комнаты замка Хогвартс, сфотографироваться с героями шоу, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в играх и конкурсах.

Путешествие в «Королевство кривых зеркал» (0+)



Фото предоставлено организаторами

Когда: с 25 декабря по 7 января. Сеансы по будним дням в 11.30 и 19.00, в выходные и праздничные — 11.30, 14.30, 16.30, 18.30. Где: ТРЦ « Экспобел ». Сколько: 12 рублей при покупке на AFISHA.TUT.BY, 15 рублей в кассе театра. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь откроет детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу в ТРЦ Galleria Minsk и теперь переехал в ТРЦ «Экспобел». Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений.

Большая мультиелка (0+)



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Мультимедийный новогодний спектакль покажут в ДК МАЗ — причем целых пять раз. Зрители попадут в школу магии, в которой их научат быть волшебниками. Чары подействуют после взмаха настоящей волшебной палочки, которую выдают всем присутствующим на спектакле. Это не просто палочки, а интерактивные гаджеты. Нестандартный сценарий, современные технологии, дополненная реальность и трехмерные проекции создадут ощущение полного погружения в новогоднее приключение. Хоть и 0+, рекомендуют брать с собой детей от 3 до 12 лет.

Путешествие из Минска в Париж (6+)



Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

РТБД готовит праздничный спектакль для детей «Навагодняя вандроўка ў Парыж». Малышей ждет встреча с любимыми героями французских сказок, противостояние добра и зла, дружбы и предательства и, понятно дело, путешествие в Париж. Новогоднюю историю расскажут лучшие актеры РТБД вместе со своими друзьями — артистами из Франции. Ну а после спектакля детей и их родителей приглашают на парижскую дискотеку с играми и конкурсами. Кстати, на первые сеансы совершенно точно все раскуплено, не проспите путешествие во французскую столицу.

«Белоснежка» , какой вы ее еще не видели (5+)

Когда: 26 и 27 декабря, 4 и 5 января, 11.00 и 14.00. Где: Театр кукол . Сколько: 10 рублей 50 копеек (билетов критично мало). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Рекомендуем только то, что сами знаем и любим. Каникулы можно начать, например, с прекрасной кукольной постановки «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гримм. Спектакль поставил хорошо известный белорусским театралам Игорь Казаков, экспериментатор и борец со штампами.

Мнение театрального критика AFISHA.TUT.BY Елены Мальчевской

Если вы собираетесь в театр с детьми, обратите внимание на «Белоснежку». Этот спектакль точно не попадет в серию «ёлочного чёса». Над новой интерпретацией «Белоснежки» братьев Гримм поработали одни из самых заметных фигур театрального процесса: композитор Александр Литвиновский, художник Татьяна Нерсисян и режиссер Игорь Казаков (в прошлом сезоне эта же команда воплотила на сцене «Рождественскую историю» Чарльза Диккенса). О девочке, белой как снег; румяной, как кровь; и чернявой, как черное дерево, зрителям расскажут гномы, превратив сказку в средневековое представление

Рождественская сказка по-белорусски (0+)



Спектакль «Як літара Ў уратавала Каляды». Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Новогодняя сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник « J: МОРС »). Что может случиться с обычными белорусскими детьми и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей и не узнают Жижаля и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время и солнце не сможет взойти, а значит, Новый год и Рождество никогда не придут. Но в новом спектакле Яська и Янинка помогут исправить ситуацию, изучив белорусскую мифологию. Присоединяйтесь.

Экзотика Севера в «Тепле вечной мерзлоты» (0+)



Фото: rg.ru

Когда: до 13 января, 19.00. После 22 декабря — три сеанса в день: 11.00, 15.00 и 19.00. Где: Белорусский государственный цирк . Сколько: от 7 рублей.

Про цирк-то вы совсем забыли, так? А в «Белгосцирке», кстати, проходят гастроли Бриллиантового цирка Якутии — это самая северная труппа планеты. Цирковой спектакль вдохновлен древними легендами народа Саха и собрал в себе много таинственного, мистического и сказочного. В программе — настоящие обитатели тундры: северные олени, песцы, северные лисицы и собаки-лайки. А еще акробаты на мачтах и качелях, воздушные гимнасты на кольцах и полотнах. И клоуны — куда без них?