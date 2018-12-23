Что делать в Минске на школьных каникулах? Гид, который точно не разорит вас

Школьные каникулы стартуют синхронно с самым волшебным периодом года, когда хочешь не хочешь, а начинаешь верить в чудо. Как ориентироваться во всех этих новогодних развлекательных шоу, какие елки стоят внимания, что смотреть в кино? AFISHA.TUT.BY подготовила гид по лучшим мероприятиям предновогоднего Минска для совсем малышей, школьников и тех, кто постарше.
В Большом зале Дворца Республики вместе с героями представления «Формула добра» зрителям предстоит побывать и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнать много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений и, наконец, стать свидетелем чуда — появления волшебного сада в холодных снегах. Зрители шоу примут участие в увлекательных рождественских приключениях и убедятся, что мечта, умноженная на формулу добра, — это сила, которая способна творить невероятные чудеса.
В Малом зале покажут музыкальную сказку «Как стать Снегурочкой» режиссера-постановщика Татьяны Троянович. В ролях — лучшие актеры «Театра-студии киноактера»: Вера Полякова, Виктор Рыбчинский, Артем Давидович, Елена Гиренок, Валерия Ефименко. А перед началом представления вас ждет дискотека у новогодней елки.
В канун Нового года вас приглашают на встречу с героями известной вселенной: вы сможете оказаться в волшебной школе Хогвартс, попасть на урок зельеварения, увидеть мандрагору и стать болельщиком игры квиддич. Профессиональные танцоры, акробаты и цирковые артисты, театр теней и неоновое шоу — это все включено в программу. Кстати, за 30 минут до начала представления зрители смогут посетить комнаты замка Хогвартс, сфотографироваться с героями шоу, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в играх и конкурсах.
25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь откроет детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу в ТРЦ Galleria Minsk и теперь переехал в ТРЦ «Экспобел». Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений.
Мультимедийный новогодний спектакль покажут в ДК МАЗ — причем целых пять раз. Зрители попадут в школу магии, в которой их научат быть волшебниками. Чары подействуют после взмаха настоящей волшебной палочки, которую выдают всем присутствующим на спектакле. Это не просто палочки, а интерактивные гаджеты. Нестандартный сценарий, современные технологии, дополненная реальность и трехмерные проекции создадут ощущение полного погружения в новогоднее приключение. Хоть и 0+, рекомендуют брать с собой детей от 3 до 12 лет.
РТБД готовит праздничный спектакль для детей «Навагодняя вандроўка ў Парыж». Малышей ждет встреча с любимыми героями французских сказок, противостояние добра и зла, дружбы и предательства и, понятно дело, путешествие в Париж. Новогоднюю историю расскажут лучшие актеры РТБД вместе со своими друзьями — артистами из Франции. Ну а после спектакля детей и их родителей приглашают на парижскую дискотеку с играми и конкурсами. Кстати, на первые сеансы совершенно точно все раскуплено, не проспите путешествие во французскую столицу.
Рекомендуем только то, что сами знаем и любим. Каникулы можно начать, например, с прекрасной кукольной постановки «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гримм. Спектакль поставил хорошо известный белорусским театралам Игорь Казаков, экспериментатор и борец со штампами.
Мнение театрального критика AFISHA.TUT.BY Елены Мальчевской
Если вы собираетесь в театр с детьми, обратите внимание на «Белоснежку». Этот спектакль точно не попадет в серию «ёлочного чёса». Над новой интерпретацией «Белоснежки» братьев Гримм поработали одни из самых заметных фигур театрального процесса: композитор Александр Литвиновский, художник Татьяна Нерсисян и режиссер Игорь Казаков (в прошлом сезоне эта же команда воплотила на сцене «Рождественскую историю» Чарльза Диккенса). О девочке, белой как снег; румяной, как кровь; и чернявой, как черное дерево, зрителям расскажут гномы, превратив сказку в средневековое представление
Новогодняя сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник «J: МОРС»). Что может случиться с обычными белорусскими детьми и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей и не узнают Жижаля и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время и солнце не сможет взойти, а значит, Новый год и Рождество никогда не придут. Но в новом спектакле Яська и Янинка помогут исправить ситуацию, изучив белорусскую мифологию. Присоединяйтесь.
Про цирк-то вы совсем забыли, так? А в «Белгосцирке», кстати, проходят гастроли Бриллиантового цирка Якутии — это самая северная труппа планеты. Цирковой спектакль вдохновлен древними легендами народа Саха и собрал в себе много таинственного, мистического и сказочного. В программе — настоящие обитатели тундры: северные олени, песцы, северные лисицы и собаки-лайки. А еще акробаты на мачтах и качелях, воздушные гимнасты на кольцах и полотнах. И клоуны — куда без них?
Успех детского музейного квеста, опробованного на выставке «От реализма к импрессионизму» из собрания Государственной Третьяковской галереи, вдохновил организаторов на продолжение. В новых игровых маршрутах маленькие исследователи познакомятся с героями и предметами, представленными в избранных произведениях. Участники программы смогут сочинить свои сказочные истории о персонажах, изображенных на живописных полотнах. Во время игры-путешествия ребята будут искать ответы на вопросы музейного квеста, выполнять задания и получать интеллектуальные призы. Научившись воспринимать произведения искусства, юный посетитель откроет для себя мир искусства и, возможно, станет маленьким экспертом.
А вот нестыдная идея даже для иностранных гостей с детьми. Музей архитектурных миниатюр приглашает детей и взрослых на зимние программы продолжительностью от 75 минут до 90 минут. Вам предлагают экскурсию «Зимние традиции сквозь века» (каждый четный час бесплатное экскурсионное обслуживание, остается только купить билет) и интерактивную программу с «Фантами» и VR-очками. Если захотите, можно еще и фирменный подарок получить — деревянную мини-елку, которую вы сможете самостоятельно разукрасить и нарядить.
Яркая, если не сказать кислотная, американская анимация Marvel Comics про культового персонажа Майлза Моралеса. По сюжету в «классической форме Человека-Паука» Моралес должен балансировать со своей жизнью в старшей школе, а также статусом супер-героя.
Даже наоборот — у этой анимации есть серьезный шанс стать самым главным хитом новогоднего проката и must see для тех, у кого проблемы с праздничным настроением. По сюжету Гринч как порядочный интроверт живет в темной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, все украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.
В «Песочнице» начался зимний сезон. Важно: локация на Куйбышева, 45, работает только по выходным. Большая рождественская ярмарка закроется, предположительно, в воскресенье, 6 января, проработав шесть недель. В центре «Песочницы» стоит елка, а вокруг нее — от 6 до 8 фудтраков, которые предлагают минчанам зимние сеты по фиксированной цене 7 рублей. Также работает гриль-зона с теплым шатром, здесь же можно найти глинтвейн. Всю зиму в «Песочнице» будет работать «Горошек-маркет» с изделиями ручной работы, которые можно купить как подарок к Новому году.
Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.
В Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям — семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Словом, много интересного, надо идти. Мы там уже побывали и узнали, чем же интересен «Телепорт».
И — бонус
Как организовать семейный досуг и при этом потратиться только на проезд? А вот можно мониторить здесь: в одном месте мы собрали все бесплатные мероприятия для детей с декабря по февраль.