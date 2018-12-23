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Что делать в Минске на школьных каникулах? Гид, который точно не разорит вас

24.12.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Школьные каникулы стартуют синхронно с самым волшебным периодом года, когда хочешь не хочешь, а начинаешь верить в чудо. Как ориентироваться во всех этих новогодних развлекательных шоу, какие елки стоят внимания, что смотреть в кино? AFISHA.TUT.BY подготовила гид по лучшим мероприятиям предновогоднего Минска для совсем малышей, школьников и тех, кто постарше.

Для малышей: много театра, елки и цирк

Главная елка страны (0+)


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: с 21 декабря, 11.00, 14.30, 18.00.

Где: , Большой зал.

Сколько: от 6 до до 25 рублей.

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В Большом зале Дворца Республики вместе с героями представления «Формула добра» зрителям предстоит побывать и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнать много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений и, наконец, стать свидетелем чуда — появления волшебного сада в холодных снегах. Зрители шоу примут участие в увлекательных рождественских приключениях и убедятся, что мечта, умноженная на формулу добра, — это сила, которая способна творить невероятные чудеса.

Главная елочка страны (0+)


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: с 21 декабря, 11.00, 15.00, 18.00.

Где: , Малый зал.

Сколько: от 8 до 15 рублей.

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В Малом зале покажут музыкальную сказку «Как стать Снегурочкой» режиссера-постановщика Татьяны Троянович. В ролях — лучшие актеры «Театра-студии киноактера»: Вера Полякова, Виктор Рыбчинский, Артем Давидович, Елена Гиренок, Валерия Ефименко. А перед началом представления вас ждет дискотека у новогодней елки.

Шоу по мотивам книг о Гарри Поттере (6+)


Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня». Носит иллюстративный характер

Когда: с 24 по 30 декабря, 16.00 и 19.00.

Где: «» (ул. Максима Танка, 8а).

Сколько: 6 рублей.

В канун Нового года вас приглашают на встречу с героями известной вселенной: вы сможете оказаться в волшебной школе Хогвартс, попасть на урок зельеварения, увидеть мандрагору и стать болельщиком игры квиддич. Профессиональные танцоры, акробаты и цирковые артисты, театр теней и неоновое шоу — это все включено в программу. Кстати, за 30 минут до начала представления зрители смогут посетить комнаты замка Хогвартс, сфотографироваться с героями шоу, встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствовать в играх и конкурсах.

Путешествие в «Королевство кривых зеркал» (0+)


Фото предоставлено организаторами

Когда: с 25 декабря по 7 января. Сеансы по будним дням в 11.30 и 19.00, в выходные и праздничные — 11.30, 14.30, 16.30, 18.30.

Где: ТРЦ «».

Сколько: 12 рублей при покупке на AFISHA.TUT.BY, 15 рублей в кассе театра.

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25 декабря с новогодним шоу-путешествием «Королевство кривых зеркал» свои двери вновь откроет детский иммерсивный театр «Кропка», который весной прекратил работу в ТРЦ Galleria Minsk и теперь переехал в ТРЦ «Экспобел». Первая постановка на новом месте — новогоднее шоу «Королевство кривых зеркал» по мотивам сказки Виталия Губарева. По сюжету девочка Оля случайным образом попадает в зазеркалье, где ее ждет масса необычных, а порой и опасных приключений.

Большая мультиелка (0+)


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 26 декабря, первый показ — 10.00.

Где: .

Сколько: от 12 рублей.

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Мультимедийный новогодний спектакль покажут в ДК МАЗ — причем целых пять раз. Зрители попадут в школу магии, в которой их научат быть волшебниками. Чары подействуют после взмаха настоящей волшебной палочки, которую выдают всем присутствующим на спектакле. Это не просто палочки, а интерактивные гаджеты. Нестандартный сценарий, современные технологии, дополненная реальность и трехмерные проекции создадут ощущение полного погружения в новогоднее приключение. Хоть и 0+, рекомендуют брать с собой детей от 3 до 12 лет.

Путешествие из Минска в Париж (6+)


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: c 26 декабря по 6 января, 11.00 и 14.00.

Где: .

Сколько: 9 рублей.

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РТБД готовит праздничный спектакль для детей «Навагодняя вандроўка ў Парыж». Малышей ждет встреча с любимыми героями французских сказок, противостояние добра и зла, дружбы и предательства и, понятно дело, путешествие в Париж. Новогоднюю историю расскажут лучшие актеры РТБД вместе со своими друзьями — артистами из Франции. Ну а после спектакля детей и их родителей приглашают на парижскую дискотеку с играми и конкурсами. Кстати, на первые сеансы совершенно точно все раскуплено, не проспите путешествие во французскую столицу.

«Белоснежка», какой вы ее еще не видели (5+)


Когда: 26 и 27 декабря, 4 и 5 января, 11.00 и 14.00.

Где: .

Сколько: 10 рублей 50 копеек (билетов критично мало).

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Рекомендуем только то, что сами знаем и любим. Каникулы можно начать, например, с прекрасной кукольной постановки «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гримм. Спектакль поставил хорошо известный белорусским театралам Игорь Казаков, экспериментатор и борец со штампами.

Мнение театрального критика AFISHA.TUT.BY Елены Мальчевской
Если вы собираетесь в театр с детьми, обратите внимание на «Белоснежку». Этот спектакль точно не попадет в серию «ёлочного чёса». Над новой интерпретацией «Белоснежки» братьев Гримм поработали одни из самых заметных фигур театрального процесса: композитор Александр Литвиновский, художник Татьяна Нерсисян и режиссер Игорь Казаков (в прошлом сезоне эта же команда воплотила на сцене «Рождественскую историю» Чарльза Диккенса). О девочке, белой как снег; румяной, как кровь; и чернявой, как черное дерево, зрителям расскажут гномы, превратив сказку в средневековое представление

Рождественская сказка по-белорусски (0+)


Спектакль «Як літара Ў уратавала Каляды». Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Когда: 30 декабря, 18.00.

Где: .

Сколько: от 9 рублей 50 копеек.

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Новогодняя сказка «Як літара Ў уратавала Каляды» — это детский музыкально-театральный проект Романа Орлова (бывший участник «J: МОРС»). Что может случиться с обычными белорусскими детьми и с их родителями в новогоднюю ночь, если дети перепутают Деда Мороза с Зюзей, Снегурочку с Лелей и не узнают Жижаля и Мару? Тогда духи белорусской вселенной остановят время и солнце не сможет взойти, а значит, Новый год и Рождество никогда не придут. Но в новом спектакле Яська и Янинка помогут исправить ситуацию, изучив белорусскую мифологию. Присоединяйтесь.

Экзотика Севера в «Тепле вечной мерзлоты» (0+)


Фото: rg.ru

Когда: до 13 января, 19.00. После 22 декабря — три сеанса в день: 11.00, 15.00 и 19.00.

Где: .

Сколько: от 7 рублей.

Про цирк-то вы совсем забыли, так? А в «Белгосцирке», кстати, проходят гастроли Бриллиантового цирка Якутии — это самая северная труппа планеты. Цирковой спектакль вдохновлен древними легендами народа Саха и собрал в себе много таинственного, мистического и сказочного. В программе — настоящие обитатели тундры: северные олени, песцы, северные лисицы и собаки-лайки. А еще акробаты на мачтах и качелях, воздушные гимнасты на кольцах и полотнах. И клоуны — куда без них?

Для тех, кто постарше: полезный интерактив

Квест «Маленький эксперт» (6+)


Когда: в удобное для вас время. Программа заказывается заранее на группу от 10 до 15 человек по телефону: 8 (017) 327-71-63.

Где: .

Сколько: от 4 рублей 80 копеек с участника.

Успех детского музейного квеста, опробованного на выставке «От реализма к импрессионизму» из собрания Государственной Третьяковской галереи, вдохновил организаторов на продолжение. В новых игровых маршрутах маленькие исследователи познакомятся с героями и предметами, представленными в избранных произведениях. Участники программы смогут сочинить свои сказочные истории о персонажах, изображенных на живописных полотнах. Во время игры-путешествия ребята будут искать ответы на вопросы музейного квеста, выполнять задания и получать интеллектуальные призы. Научившись воспринимать произведения искусства, юный посетитель откроет для себя мир искусства и, возможно, станет маленьким экспертом.

Интерактив в Музее миниатюр (0+)


Когда: до 10 января, 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.

Где: .

Сколько: от 8 рублей.

А вот нестыдная идея даже для иностранных гостей с детьми. Музей архитектурных миниатюр приглашает детей и взрослых на зимние программы продолжительностью от 75 минут до 90 минут. Вам предлагают экскурсию «Зимние традиции сквозь века» (каждый четный час бесплатное экскурсионное обслуживание, остается только купить билет) и интерактивную программу с «Фантами» и VR-очками. Если захотите, можно еще и фирменный подарок получить — деревянную мини-елку, которую вы сможете самостоятельно разукрасить и нарядить.

Для подростков: кино и кое-что еще

Через вселенные с «Человеком-пауком» (6+)


Когда: до 2 января.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

Яркая, если не сказать кислотная, американская анимация Marvel Comics про культового персонажа Майлза Моралеса. По сюжету в «классической форме Человека-Паука» Моралес должен балансировать со своей жизнью в старшей школе, а также статусом супер-героя.

«Гринч», который… не портит праздник (6+)


Когда: до 6 января.

Где: во всех кинотеатрах.

Сколько: от 4 рублей.

Даже наоборот — у этой анимации есть серьезный шанс стать самым главным хитом новогоднего проката и must see для тех, у кого проблемы с праздничным настроением. По сюжету Гринч как порядочный интроверт живет в темной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, все украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

Зимняя «Песочница»


Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Когда: с 13.00 до 21.00 по субботам и воскресеньям — до 6 января.

Где: (ул. Куйбышева, 45).

Сколько: бесплатно.

В «Песочнице» начался зимний сезон. Важно: локация на Куйбышева, 45, работает только по выходным. Большая рождественская ярмарка закроется, предположительно, в воскресенье, 6 января, проработав шесть недель. В центре «Песочницы» стоит елка, а вокруг нее — от 6 до 8 фудтраков, которые предлагают минчанам зимние сеты по фиксированной цене 7 рублей. Также работает гриль-зона с теплым шатром, здесь же можно найти глинтвейн. Всю зиму в «Песочнице» будет работать «Горошек-маркет» с изделиями ручной работы, которые можно купить как подарок к Новому году.

Парк виртуальных развлечений


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: будни: 11.00 — 23.00, выходные: 10.00 — 23.00.

Где: Green City.

Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.

В Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям — семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Словом, много интересного, надо идти. Мы там уже побывали и узнали, чем же интересен «Телепорт».

И — бонус

Как организовать семейный досуг и при этом потратиться только на проезд? А вот можно мониторить здесь: в одном месте мы собрали все бесплатные мероприятия для детей с декабря по февраль.

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Теги: Минск
 
 
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Школьные каникулы стартуют синхронно с самым волшебным периодом года, когда хочешь не хочешь, а начинаешь верить в чудо. AFISHA.TUT.BY подготовила гид по лучшим...
 
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